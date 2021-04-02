NASA 将火星直升机首飞推迟至 4 月 11 日，数据次日送达地球

4 月 2 日，当地时间周四，美国宇航局 (NASA)宣布，其火星直升机 “机智号”（Ingenuity）的首次历史性飞行将被推迟至 4 月 11 日。

今年 2 月 18 日，机智号随同 NASA 火星车 “毅力号”（Perseverance）成功降落在火星上，并准备创造 “火星版莱特兄弟时刻”，即在火星上首次进行受控动力飞行。

图：2021 年 3 月 29 日，毅力号机械臂末端 SHERLOC 仪器上的摄像头抓拍的照片，显示机智号从火星车腹部垂直展开

负责机智号任务的 NASA 喷气推进实验室 (JPL)宣称，这架直升机原定于 4 月 8 日起飞，但现在被推迟到 4 月 11 日。JPL 在推特上写道：“火星直升机正准备做一件史无前例的事情，即在另一个星球上进行受控动力飞行。现在首飞时间定于 4 月 11 日，数据将于 4 月 12 日送达地球。”

位于毅力号下方的直升机已经从火星车腹部展开，为首次飞行做准备。3 月 21 日，毅力号释放了一个保护罩，帮助直升机经受住了穿越火星大气层的危险降落。机智号需要些时间才能展开，并开始飞行。NASA 在声明中说，这需要大约六个火星日，每个火星日大约相当于地球上的 24 小时 40 分钟。

图：这张图是 NASA 为其火星直升机制定的飞行路线图

3 月 21 日，毅力号团队成员在推特上写道：“机智号是折叠起来侧着放置的，并被锁定在适当的位置，所以在放下它之前，我们需要将其展开。不过，首先我们需要前往指定的‘直升机停机坪’，离这里有几天的车程。”

一旦安全地部署在火星表面，机智号的试飞很快就将开始。任务团队希望在这次部署后 30 个火星日 (约合 31 个地球日)内让无人机起飞。

机智号实际上属于 NASA 的技术演示，也是首个在地球以外其他星球上进行试飞的飞行器，目的是证明有可能在其他星球驾驶像机智号这样的受控动力飞行器。

NASA 计划让机智号进行几次短途飞行，它唯一的附加机载设备就是相机。在这些飞行期间，毅力号也将保持待命状态，并使用其摄像头捕捉机智号的整个飞行过程。