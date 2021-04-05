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特斯拉空头 GLJ Research：尽管在中国有工厂，特斯拉的交付量已经不再增长

2021/4/5 14:07:02 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 5 日消息 特斯拉空头 GLJ Research 分析师 Gordon Johnson 认为，尽管特斯拉在中国的工厂已经全面开工，而且还进行了多次降价，但特斯拉的交付量 “基本上”已经不再增长。

Johnson 认为，将 2021 年第一季度与 2020 年第一季度进行比较已经 “无关紧要”，恰当的比较应该是和 2020 年第四季度，那时特斯拉在中国的降价行动已经全面展开，在中国的生产也已经成熟。这位分析师预计，随着 “开盘后可能出现的上涨”，那些 “精明的投资者”将会削弱特斯拉的股价。该分析师对该股票的评级是卖出。

IT之家了解到，4 月 2 日晚间，特斯拉公布今年第一季度的交付量，公司在今年前三个月生产了约 18 万辆汽车，交付了近 18.5 万辆汽车，这一成绩高于市场预期的 16.2 万辆。去年一季度，特斯拉共生产 10.3 万辆电动汽车，交付 8.84 万辆新车。Model 3 和 Model Y 仍然是特斯拉的交付主力。今年一季度，Model 3 和 Model Y 的交付量达 182780 辆，Model 3 和 Model Y 的生产量达 180338 辆；Model S 和 Model X 的交付量为 2020 辆，生产量为零。

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关键词：特斯拉

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