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苹果 CEO 库克：虽未与马斯克进行过对话，但对特斯拉非常钦佩

2021/4/5 19:56:03 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家4月5日消息 外媒 9to5 Mac 报道，在 Kara Swisher 的 Sway 播客的新采访中，苹果 CEO 蒂姆 · 库克谈到了即将与 Epic Games 的诉讼、iOS 14.5 的应用追踪透明度政策的争议等问题。

关于苹果对自动驾驶汽车和自动驾驶的兴趣，Kara 问库克对埃隆马斯克的看法。库克表示，他非常欣赏特斯拉，尽管他本人从未与埃隆 · 马斯克交谈过。

去年年底，马斯克在推特上表示，多年前他曾试图将特斯拉卖给苹果，库克甚至不愿意和他见面。Swisher 就这一说法追问库克，他是这么说的。

“你知道我从来没有和埃隆说过话，虽然我非常钦佩和尊重他所建立的公司。我认为特斯拉在电动车领域不仅建立了领先优势，而且在这么长的时间内保持了领先优势，这是一件令人难以置信的事情。所以我对他们非常赞赏。”

自 2015 年以来，关于苹果电动汽车的传闻就一直在流传。当时，苹果似乎已经一头扎进了包括门框、传动系统甚至方向盘在内的汽车零部件设计中，以期推出代号为 Project Titan 的自主消费汽车。不过，几年后，有报道称，该项目已被缩减，苹果只专注于自动驾驶技术。

IT之家获悉，最近，天风国际分析师郭明錤再次引发传言，称苹果又在积极研发一款真正的电动汽车，并隐隐约约地表示该车可能会在 2025 年亮相，大概会搭载其一直在研究的自动驾驶功能。

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关键词：苹果库克特斯拉电动汽车

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