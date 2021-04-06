雷军发起小米智能电动汽车调查：用不用小米品牌，价格 10 万以内 — 30 万以上

IT之家4月5日消息 雷军 4 月 6 日举行个人直播及公布小米汽车的消息。

小米公司称，关于小米汽车，你都想知道哪些「内幕消息」？名字？车型？价格？发布时间？今晚 20:00，锁定「小米直播间」 ，听雷军和韩路聊聊小米汽车！

IT之家获悉，小米官方海报中提及了四个问题：

雷总，小米第一台车想好叫什么名字了吗?

是轿车、SUV 还是跑车?

计划定价多少钱? 预计什么时候上市?

另外，小米汽车团队还招人吗?

今天晚上，雷军直播前在微博上发起了小米汽车调查投票，其中包括是否喜欢使用小米品牌，第一辆车是什么型号，给出的选择包括轿车、SUV 、跑车、房车；可接受的价格区间是多少，选择包括10 万以内、10 万到 15 万、15 万到 20 万，20 万到 30 万，30 万以上。

3月底，小米公司举行了小米春季发布会，发布了小米 MIX FOLD 折叠屏手机、澎湃 C1 影像芯片等。同时雷军宣布 10 年投资 100 亿美元，首期投入 100 亿元人民币，小米正式进军智能电动汽车市场。IT之家获悉，雷军表示，我愿意押上我人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战！

IT之家获悉，而小米造车的决定来自米粉的支持。雷军称，从个人设备，到智能家庭、智能办公，再到智能出行，小米将用科技的力量，全力为米粉提供全方位、全场景的美好智能生活。