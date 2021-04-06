众泰汽车：不存在与特斯拉、小米、蔚来等商谈或签订合作协议

IT之家 4 月 6 日消息 ST 众泰今天发布公告，近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于 2021 年 4 月 7 日开市起复牌。

IT之家获悉，ST 众泰称，据有关传言，本公司此次预重整投资人是特斯拉、小米、蔚来或者宝能。经向公司预重整管理人浙江京衡律师事务所核实，特斯拉、小米、蔚来和宝能均不是《众泰汽车股份有限公司关于公开招募投资人进展的公告》中提到的有关协议的相对方。公司亦不存在与其进行过有关商谈或者签订合作协议的情形。经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

公告还披露了意向投资人情况。根据公告，公司意向投资人为上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司。2020 年 12 月 25 日，智阳公司与预重整管理人签署了《保密协议》和《意向协议书》，并缴纳了相应的保密保证金和意向保证金。2020 年 12 月 28 日，致博基金与预重整管理人签署了《保密协议》，并缴纳了相应的保密保证金。2021 年 4 月 6 日，预重整管理人收到智阳公司来函称，随着今年国家对于汽车产业政策重点更加转向鼓励和支持新能源汽车的发展，众泰汽车原有主要基于传统燃油车的生产线、车型产品以及供应链和市场渠道等基础条件和行业资源与本公司对于本次的投资规划和发展预期有一定差异。目前，本公司正在进行内部评估，是否最终决定重组众泰汽车，存在很大不确定性。截止到本公告日，智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向，是否最终决定重组众泰汽车存在很大不确定性，若有重大进展，公司将及时对外披露。