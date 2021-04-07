NASA 毅力号探测器发回火星上 “彩虹”图像

IT之家 4 月 7 日消息 火星上不应该会出现彩虹。要想在地球上获得彩虹，需要同时拥有阳光和天空中的雨滴。然而，火星稀薄的大气层，比地球干燥得多。

这就是为什么美国宇航局的毅力号火星车拍摄的一张新图片特别吸引人，因为其似乎拍到了火星上彩虹的照片。

鉴于火星大气中缺乏雨水，这显然不是彩虹。那么，这到底是什么呢？气象学家认为，这可能是一个 “尘彩虹”，或者说是由灰尘而不是水滴引起的反射。

另一种可能是，这不是彩虹，而是毅力号火星车的 Hazcam 的透镜元件造成的折射现象。

换句话说，我们在图像中看到的 “彩虹”可能只是 “镜头耀斑”的结果，这是一种由杂散光线进入成像机制并在镜头内部散射造成的伪影。

NASA 也表示，镜头耀斑的解释是正确的。该机构称，彩虹确实是 Hazcam 的镜头造成的伪影。

不过火星上彩虹还是有可能出现的。2015 年，美国宇航局火星项目办公室首席科学家里奇 - 祖雷克在回答关于火星上是否可能出现彩虹的问题时提出，火星地平线上可能会出现 “冰彩虹”。据 AMA 称，这些 “冰彩虹”曾在上世纪 90 年代末 NASA 的 “探路者”任务中被观测到。该航天器拍摄到火星上空的几朵云彩，被认为是由冰粒子造成的。

IT之家了解到，类似的现象也可能出现在其他星球上。根据 BBC 科学焦点的一篇由射电天文学家 Alastair Gunn 撰写的博客文章，包括土星卫星土卫六在内的其他行星也可能出现 “彩虹”。根据 Gunn 的分析，土卫六的大气层中有足够的液态甲烷液滴来形成雨，但严重缺乏阳光直射会使这种 “甲烷彩虹”的可能性极低。