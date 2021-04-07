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微软 XGP 服务 4 月新游公布，《GTA 5》主机版在列

2021/4/7 7:10:54 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家4月7日消息 微软今日宣布了 4 月份加入 Xbox Game Pass 服务的第一批游戏，其中包含知名游戏大作《GTA 5》，以及索尼第一方游戏新作《美国职业棒球大联盟 21》

IT之家了解到，Xbox Game Pass 是微软推出的一项游戏订阅服务，玩家在订阅期内可以畅玩该服务包含的数百款游戏，但除了部分微软第一方游戏，其余游戏都有上架期限，当游戏被移出 Xbox Game Pass 服务后，玩家就不再能免费畅玩了，因此该服务更适用于游玩一次通关类型的游戏。

将加入 Xbox Game Pass 服务的游戏：

  • 《GTA 5》（主机和云）4 月 8 日

  • 《僵尸部队 4：死亡战争》（PC、主机和云） 4 月 8 日

  • 《迪士尼乐园大冒险》（云）4 月 8 日

  • 《迪士尼皮克斯大冒险（rush: A Disney/Pixar Adventure）》（云）4 月 8 日

  • 《NHL 21（美国职业冰球联盟 21）》（主机）4 月 12 日

  • 独立搞笑游戏《Rain on Your Parade》（PC、主机和云）4 月 15 日

  • 回合制 RGP 游戏《Pathway》（PC）4 月 15 日

  • 《美国职业棒球大联盟 21（MLB The Show 21 ）》（主机和云）4 月 20 日

将移出 Xbox Game Pass 服务的游戏：

  • 《 Deliver Us the Moon（飞向月球）》4 月 15 日

  • 《Gato Roboto（猫咪机器人）》4 月 15 日

  • 《Wargroove（战纹）》4 月 15 日

  • 五款游戏《麦登橄榄球 15、16、17、18、25》 4 月 16 日

  • 《NHL 18（美国职业冰球联盟 18）》4 月 16 日

  • 《NHL 19（美国职业冰球联盟 19）》4 月 16 日

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关键词：微软XboxXGP游戏

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