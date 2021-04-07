微软 XGP 服务 4 月新游公布，《GTA 5》主机版在列

IT之家4月7日消息 微软今日宣布了 4 月份加入 Xbox Game Pass 服务的第一批游戏，其中包含知名游戏大作《GTA 5》，以及索尼第一方游戏新作《美国职业棒球大联盟 21》。

IT之家了解到，Xbox Game Pass 是微软推出的一项游戏订阅服务，玩家在订阅期内可以畅玩该服务包含的数百款游戏，但除了部分微软第一方游戏，其余游戏都有上架期限，当游戏被移出 Xbox Game Pass 服务后，玩家就不再能免费畅玩了，因此该服务更适用于游玩一次通关类型的游戏。

将加入 Xbox Game Pass 服务的游戏：

《GTA 5》（主机和云）4 月 8 日

《僵尸部队 4：死亡战争》（PC、主机和云） 4 月 8 日

《迪士尼乐园大冒险》（云）4 月 8 日

《迪士尼皮克斯大冒险（rush: A Disney/Pixar Adventure）》（云）4 月 8 日

《NHL 21（美国职业冰球联盟 21）》（主机）4 月 12 日

独立搞笑游戏《Rain on Your Parade》（PC、主机和云）4 月 15 日

回合制 RGP 游戏《Pathway》（PC）4 月 15 日

《美国职业棒球大联盟 21（MLB The Show 21 ）》（主机和云）4 月 20 日

将移出 Xbox Game Pass 服务的游戏：