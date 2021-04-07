微软为 Win10 21H2 适配了新的用户离开自动锁屏检测功能

IT之家4月7日消息 几年前，微软添加了一项名为 Human presence 的功能 API，目前联想 (Lenovo)和戴尔 (Dell)等旗舰产品有使用这一功能，但普及率一般。顾名思义，Windows 10 可以通过这个功能检测用户是否在电脑前，并在保持易用性的同时提高安全性。

据外媒 WindowsLatest，随着 Windows 10 Sun Valley 的更新，微软将为这一项功能引入原生控件。因为目前你只能使用戴尔或联想等 OEM 自带的应用程序来使用这个功能，但这将随着新版 Windows 10 的更新而改变，它将默认提供组策略和设置等选项方便用户使用。

如下图所示，微软正在为 Windows 10 做三个新的设置 : 强制立即锁定，强制立即唤醒和超时自动锁定。

据悉，当第一个选项被启用时，用户在离开屏幕后 Windows 会自动锁定你的电脑。

如果你有支持的摄像头 Windows 10 就可以感应到你坐着或站在电脑前，也可以检测到你离开电脑的时间。而当您离开一定时间 (例如 2 分钟、30 秒和 10 秒)时，自动锁屏就会被触发。此外，它还可以检测距离——1.2 米、2.5 米、0.6 米或 1 米——而且无需登录。

第二个功能是 “即时唤醒”(instant wake)，当你坐在笔记本电脑前时，就可以免解锁自动进入桌面。

IT之家知悉，新版 Win10 最大的变化还是用户界面的变化，预计我们将在 6/7 月就可以看到太阳谷更新后的样子，敬请期待。

