微软商城 4 折清仓：认证翻新 Surface Laptop 3 低至 5788 元

IT之家4月6日消息 微软中国官方商城认证翻新Surface全系大促，全系低至4折清仓，点此前往。

注：商品库存较少，不定时有更新上架，Surface Pro 7在10日会再上线一波。

• 微软官方认证翻新Surface系列低至5折，具体优惠信息见下（红色加粗标志为大促爆款机型）：

• 微软认证翻新 Surface Go 2（低至8折）：点此购买

Surface Go 2（奔腾 4425Y/4GB/64GB/WiFi）， 官翻价2099元；



Surface Go 2（奔腾 4425Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价2799元；

• 微软认证翻新 Surface Laptop 3（低至7折）：点此购买

Surface Laptop 3（酷睿 i5/8GB/256GB/Alcantara 键盘/13.5英寸/砂岩金/灰钴蓝），官翻价5788元；

• 微软认证翻新 Surface Laptop（低至4折）：点此购买

Surface Laptop（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2669元；



Surface Laptop（酷睿 i5/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2975元； Surface Laptop（酷睿 i5/8GB/256GB/全色系），官翻价3971元；

Surface Laptop（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金）， 官翻价4788元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/512GB/深酒红/灰钴蓝）， 官翻价4599元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价5099元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 4 中文版（低至5折）：点此购买

Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔），官翻价3029元；

Surface Pro 4（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价3671元；

Surface Pro 4（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价4415元；

Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/无键盘含笔），官翻价5490元；

• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）（低至4折）：点此购买

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金）， 官翻价3799元；

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金）， 官翻价4399元；

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价5059元；

• 微软认证翻新 Surface Pro X（低至5折）：点此购买

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/128GB/典雅黑）， 官翻价4199元；



Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/256GB/典雅黑）， 官翻价4699元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/256GB/典雅黑）， 官翻价5199元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/512GB/典雅黑），官翻价5999元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 7（低至7.5折）：点此购买

Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价6088元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价8492元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑），官翻价10766元；

• 微软认证翻新Surface Laptop 2（低至4折）：点此购买

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红/灰粉金）， 官翻价4369元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红）， 官翻价4899元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/灰钴蓝/亮铂金），官翻价5699元；

• 微软认证翻新 Surface Pro 6（低至4折）：点此购买（预装Office 家庭和学生版 2019）

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价4269元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价5399元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价6099元；

• 微软认证翻新 Surface Book 2（低至4折）：点此购买

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价5642元；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价7512元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价8499元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价8699元；

• 微软认证翻新 Surface Go（低至4.5折）：点此购买

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/带 LTE 增强版），官翻价1899元；

• 微软认证翻新 Surface Studio（低至4折）：点此购买

Surface Studio（酷睿 i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价9669元；

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。