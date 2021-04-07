美国小商家行业组织呼吁加大反垄断执法力度，拆分亚马逊

北京时间 4 月 7 日消息，小型商家行业组织 Small Business Rising 星期二发布了旨在加大反垄断执法力度的报告，其中包括呼吁分拆亚马逊零售业务和商城业务。Small Business Rising 此举将增加亚马逊面临的压力。

由于消费者纷纷在网上购物，疫情期间亚马逊业务得到了很大发展。Small Business Rising 一名成员斯塔西 · 米切尔（Stacy Mitchell）表示，“小企业陷入了危机。作为一名图书经销者，业绩不佳的根本原因是亚马逊。”她说，由疫情造成的经济骚乱和亚马逊等巨头的存在，是 Small Business Rising 呼吁加大反垄断执法力度的原因。

Small Business Rising 还呼吁修订反垄断法，授权反垄断监管机构加大打压垄断行为的力度，从严评估业界巨头间的并购交易。

全球监管机构都密切关注亚马逊与其平台上第三方商家竞争的行为。批评者称亚马逊对第三方商家态度粗暴，利用第三方商家的数据改进自家产品设计。美国国会去年发布的反垄断报告指出，亚马逊在与小型商家打交道时滥用自己的主导地位。

今天常规交易中，亚马逊股价下跌 2.91 美元，跌幅为 0.09%，报收于 3223.82 美元。