亚马逊 CEO 贝索斯：支持政府提高企业税率

亚马逊 CEO 贝索斯周二公开表态，支持美国政府提高企业税率。

贝索斯在声明中表示：“政府计划向美国基础设施大胆投资，我们支持这一政策。过去民主党、共和党都曾支持基础设施建设，现在是时候联手合作，一起前进了。我们还认识到投资需要各方妥协，包括具体内容、如何支付都需要妥协。我们也支持提高企业税率。期待国会与政府携手合作，找到正确、平衡的方案，维持或者增强美国的竞争力。”

上周，美国总统宣称要投资 2 万亿美元翻修桥梁、公路、公共交通设施、机场及其它交通基础设施，当中部分资金将会用于保障性住房计划、宽带项目、老人残疾人护理等。

为了获得资金，美国总统宣布将企业税率从 21% 提高到 28%。2017 年 Trump 在任时曾将企业税率从 35% 降到 21%。贝索斯此时发声耐人寻味，因为过去有许多人批评亚马逊纳税过低。

去年 5 月，作为总统候选人的他曾告诉媒体：“亚马逊应该开始交税了。”上周他再次批评亚马逊，说它利用各种漏洞逃税，连一分钱的联邦所得税都没有付。

曾经在 2 年时间亚马逊的确一分钱的联邦所得税都没有付，但 2019 年它交税 1.62 亿美元。2020 年亚马逊的总营收约为 3860 亿美元，它因为各种税收抵免、扣减而受益。