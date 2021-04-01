亚马逊 Alexa 语音助手登陆兰博基尼 Huracán EVO，可控制空调及座椅加热等

IT之家4月1日消息 据外媒 theverge 消息，兰博基尼于 3 月 31 日正式宣布亚马逊 Alexa 语音助手现已支持兰博基尼最新的 Huracán EVO 跑车，用户可以像控制智能家居设备那样操控车内空调等设备。两家公司于 2020 年展开合作，代表着亚马逊进军汽车市场迈出了重要一步。

兰博基尼 Huracán EVO 配备了一块中控大屏，搭载智能车载系统。内置的 Alexa 语音助手支持控制空调、加热器、空调风速、座椅加热、玻璃除霜以及空调气流方向、车内灯光。兰博基尼表示，语音助手同样具备手机上功能，比如播放音乐和播客、导航等。

兰博基尼的中控大屏尽管按钮清晰且形象，但是在进行激烈驾驶时，用手操作屏幕会带来危险，因此语音助手显得十分有必要，让这款最新的跑车拥有不输于电动车的智能特性。

从官方演示图中可以看出，语音助手同样支持在中控屏幕上显示车辆的技术参数等，比如车辆加速度、差速器信息。

IT之家了解到，兰博基尼此款跑车并不是唯一支持语音助手的，2020 年在海外发布的沃尔沃 Polestar 2 同样具备此功能，但是使用的是谷歌语音助手。兰博基尼官方会为全部 Huracán EVO 车主免费升级语音助手功能。