NLRB 指责亚马逊非法开除内部批评者

北京时间 4 月 6 日早间消息，据报道，全美劳工关系委员会（The National Labor Relations Board）认为亚马逊去年解雇两名直言不讳的内部人士的行为违法。

去年 4 月，亚马逊开除了用户体验设计师艾米丽・坎宁安（Emily Cunningham）和马伦・科斯塔（Maren Costa），理由是他们“一再违反内部政策”。但两人认为，这主要是因为他们批评了亚马逊，而招来了报复。因此，两人向全美劳工关系委员会投诉。

委员会表示坎宁安、科斯塔的投诉是有道理的，并称如果亚马逊不解决此事，委员会将会起诉。

坎宁安和科斯塔是亚马逊气候正义员工组织（Amazon Employees For Climate Justice）的成员，该组织呼吁亚马逊制定一套全面的气候变化计划，它还提出其它一些环境倡议。

大流行期间，二人对仓库员工的待遇、一线员工的安全表示关切。有些员工批评公司政策，此后亚马逊的相应处理也让二人不满。如果未获管理层允许，亚马逊禁止员工谈论公司业务，亚马逊气候正义员工组织无法接受，曾组织几百名员工故意违反该政策。

新冠流行时，亚马逊的工作条件让一些员工不满，他们大胆批评，被亚马逊开除，因此向全美劳工关系委员会投诉。去年已经有足够多的员工投诉，委员会考虑展开全国性调查。