2020 虽困难重重但三大运营商依然增长，宽带业务已成为营收增长的轻骑兵

三大运营商均已公布 2020 年经营报告，应该说虽然各家仍有需要进一步提升的空间，但是大家克服重重困难都交出了令人惊奇的靓丽答卷。在各项业务增长中，宽带无疑已经成为营收增长的重要支柱。

一、中国移动宽带已成主业增长重要增长极

作为宽带市场无可争议的学霸，中国移动公开财报显示其 2020 年宽带收入为 808 亿元，相较 2019 年的 688.35 亿元，增幅高达 17.38%，增长量更是达到 119.65 亿元，宽带收入增量在主业收入增量中的占比为 56.17%，超过半边天。

宽带收入之所成为中国移动主营业务收入的重要增长极，其中最主要的原因是中国移动宽带用户的持续高速增长。公开数据显示，中国移动 2020 年宽带用户净增长超过 2300 万户，远超中国联通与中国电信之和，筑牢了第一位次。

中国移动宽带收入增长的另外一重要因素是宽带用户 ARPU 值的提升。财报公开的数据显示，中国移动宽带用户 ARPU 已经从 2019 年的 32.8 元 / 户增长到 34 元 / 户，也就是说户均提升了 1.2 元 / 月，仅此一项，中国移动 2 亿户宽带 1 年增加收入就是 2.4 亿元。

即便中国移动的宽带有如此高的收入进行，这也无法改变其性价比最高的特性。中国联通宽带用户接入 ARPU 为人民币 41.5 元 / 户，中国电信为人民币 38.4 元 / 户，中国移动则为人民币 34 元 / 户。

二、中国电信宽带是主业增长重要引擎

作为长期的宽带业务供应商，财报公开数据显示，中国电信宽带收入规模为 719 亿元，相较 2019 年的 684.13 亿元，

增长 5.1%，增长量为 34.87 亿元。虽然这两个增长指标均不及中国移动，但是其增长量在主业收入增量中的占比超过 21.5%，依然是重要增量来源。

中国电信营收增长的原因自然也与用户增长有相当大的关系。公开数据显示，中国电信 2020 年宽带用户净增高达 540 万户，虽然远不及中国移动，但是却远远超过了中国联通，进一步夯实了自己老二地位。

另外，中国电信官方公布信息显示，其宽带用户 ARPU 止跌回升，已经从 2019 年的 38.1 元 / 户增长到 2020 年的 38.4 元 / 户，同比增长 0.8%，虽然只有 0.3 元 / 户的变化，但是全年中国电信也可以增收 0.45 亿元。

应该说，中国电信的适应能力还是非常强悍的，在中国移动大规模降价获客面前，中国电信通过主动跟随竞争，不但维护了自己的核心用户群，而且也在激烈的市场竞争中获得了客观的用户增长。

三、中国联通宽带也对营收有了正向拉动

虽然是老牌的宽带运营商，但是中国联通的宽带用户规模太少，这在一定程度上限制了其宽带收入增长。公开财报数据显示，中国联通 2020 年宽带收入规模为 426 亿元，开始止跌回升，并大体回到 2017 年的水平。

财报数据显示，中国联通宽带增长量为 10 亿元，高于 2019 年的 416 亿元，也高于 2018 年的 423 亿户，基本上 2017 年的 428 亿元持平。应该说经过这几年的努力，中国联通的宽带用户保持了正增长，这支持了其应收增长。

虽然中国联通的宽带收入增长量只有 10 亿元，但是在其主业收入增量中的占比为 8.8%，虽然无法和中国移动相比，也无法与中国电信相比，但是与自己的纵向相比这已经是非常大的进步了，毕竟用户规模有限。

另外，需要特别提醒大家注意的是，相较于友商通过降价获客的操作，中国联通采取比较谨慎的态度。数据显示，中国联通的宽带用户 ARPU 值是行业最高的，不但远高于中国电信的 38.4 元，更高于中国移动的 34 元。

在降价获客和维持高价之间，中国联通选择了后者。虽然我们不确定中国联通这种操作的具体依据，但是事实已经证实，这样的玩法已经限制了自己的收入规模增长，而且宽带作为智慧家庭业务的入口，未来也会影响到家庭业务收入的大规模增长。

三大运营商 2020 年主营业务收入增量大约为 489 亿元，其中宽业务贡献了大约 164.5 亿元，占比超过三分之一。在智慧家庭的美好前景下，未来宽带业务收入，特别是以宽带为入口的综合家庭业务收入将成为运营商的重要收入来源。因此，做大用户规模、延长业务链条、提升单客价值已经成为运营商未来经营宽带业务的主要操作。