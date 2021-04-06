华为预热北汽极狐阿尔法 S 智能豪华纯电轿车：4 月 17 日上海发布，“全球自动驾驶新标杆”

IT之家4月6日消息 今天，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博预热了 ARCFOX 极狐阿尔法 S，定位新一代智能豪华纯电轿车，4 月 17 日上海发布，邀你见证全球自动驾驶新标杆。

此前据北汽蓝谷官方发布，华为已经多次表示 “不造车”，志在 “帮车企造好车”。北汽蓝谷与华为牵手将推出联名款——ARCFOX HBT，首款车型 ARCFOX 极狐 αS HBT，将于 2021 年 4 月亮相上海车展。 “HBT”的含义是指 HUAWEI BLUEPARK TOGETHER。



北汽蓝谷称，2020 年 12 月，华为正式发布其设计开发的 96 线中长距激光雷达产品。华为的激光雷达应用场景丰富，实际行驶过程中的远距小障碍物、近距离加塞、近端突出物、隧道、十字路口左拐、地库等，都不在话下，并且兼具高速车辆检测能力。另外，华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军透露，华为未来计划将激光雷达的成本降至 200 美元，甚至 100 美元。



IT之家获悉，今年 4 月即将亮相的北汽蓝谷 ARCFOX 极狐αS HBT 版将搭载华为激光雷达。据了解，华为目前有单颗、2 颗、3 颗等三种激光雷达上车配置方案，北汽蓝谷 ARCFOX 极狐αS HBT 车型将采用为最为先进的三颗激光雷达搭载方案。HBT 还将同步搭载 6 个毫米波雷达，12 个摄像头，13 个超声波雷达，同时搭载算力可达 352Tops 的华为芯片，形成 L3 级以上的自动驾驶解决方案。