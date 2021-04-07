SK 海力士 M16 工厂发生氢氟酸泄漏事故，导致 3 人受伤但不会影响生产

4 月 7 消息，据国外媒体报道，韩国半导体制造商 SK 海力士旗下的一座工厂，发生了化学品泄漏事故，导致 3 名工人受伤，但半导体产品的生产不会受到影响。

从韩国媒体的报道来看，发生化学品泄漏事故的，是 SK 海力士位于韩国利川市的 M16 工厂，事故发生在这一工厂的 5 楼，泄漏的是氢氟酸。

韩国媒体在报道中表示，泄漏事故发生时，工人正在对 5 楼的设备进行检查，3 名工人在泄漏事故中受伤。SK 海力士方面透露，泄漏事故是在检查设备时发生的，不会对生产造成影响。

氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色，有极强的腐蚀性和剧烈刺激性气味，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体，在半导体行业中，氢氟酸用于除去硅表面的氧化物。

发生氢氟酸泄露事故的 M16 工厂，是 SK 海力士刚刚建成的一座新工厂。SK 海力士官网的信息显示，M16 工厂在 2018 年的 11 月动工，工厂投资 3.5 万亿韩元，历时两年建成，在今年 2 月 1 日举行了竣工典礼，当时 SK 集团会长崔泰源、副会长崔再源、SK 海力士 CEO 李锡熙等多位 SK 集团和 SK 海力士的高管出席了竣工仪式。

SK 海力士官网的信息还显示，M16 工厂建成之后，将主要用于生产 DRAM 产品，作为 SK 海力士面向未来的一座重要工厂，M16 工厂还引进了极紫外光刻机，这是 SK 海力士首次引进这一类设备。