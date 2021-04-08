苹果宣布 “查找”网络支持第三方产品接入

4 月 8 日凌晨消息，苹果公司正式宣布其官方应用“查找（Find My）”支持第三方产品接入，这意味着，用户可以通过 iOS/iPadOS/iCloud 等系统或网页版本，来查找通过苹果认证的其他产品或配件。

根据苹果公司的说法，最早利用‌Find My‌集成技术的配件公司包括 Belkin，Chipolo 和 VanMoof，其设备将于下周开始供货。

首批支持此功能的第三方产品是 VanMoof 的 S3 和 X3 电动自行车，Belkin 的 Soundform Freedom True 无线耳塞，以及 Chipolo ONE Spot 物品防丢器。苹果公司表示，“查找”功能将很快支持更多其他第三方的产品和配件。

这个界面，第一次出现第三方品牌

苹果公司全球产品营销副总裁鲍勃 - 鲍彻斯（Bob Borchers）说：“十多年来，我们的用户一直依靠“查找”功能来寻找找丢失或被盗的苹果设备，同时又保护了他们的隐私。现在，通过“查找”网络附件计划，它的发现功能带给了更多的人。我们很高兴看到 Belkin，Chipolo 和 VanMoof 利用这项技术，并迫不及待地想看看其他合作伙伴创造了什么。”

“查找”App 是苹果官方研发，最初是为了给 iPhone 或其他设备定位，并支持设备发出报警声音，或锁定 / 清除。其使用场景覆盖了家中找乱放的苹果设备，或产品丢失时候定位 / 清除上面内容等。而后，它支持的产品范围逐渐增大，例如支持查找 AirPods 无线耳机，原理是标记最后一次连接手机的时间，以便用户查找。

贝尔金耳机的的支持界面

苹果宣布支持三方产品产品后，将会进一步扩展其范围，通过苹果认证的产品，也可以接入这个“查找”系统，其功能跟官方产品类似。

第三方产品的相关标识

实际上，“查找”功能支持第三方的消息，在去年 WWDC 全球开发者大会上就曾被苹果提及，今天算是正式上线。苹果还宣布了针对芯片组制造商的规范草案，该草案将于春季晚些时候发布。它将允许第三方设备制造商在配备 U1 的苹果设备（例如 iPhone 11 和 iPhone 12 系列）中利用超宽带技术。以提供更精确，方向明确的物品定位体验。