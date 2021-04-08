诺基亚 8.1 和诺基亚 2.3 开始收到 Android 11 更新

IT之家 4 月 8 日消息 HMD Global 已开始将 Android 11 更新推送到另外两款手机——2018 年的诺基亚 8.1 和 2019 年的诺基亚 2.3，这两款手机现在都在接受谷歌最新稳定版操作系统的更新。

对于诺基亚 8.1，第一波接受更新的市场包括在孟加拉国、中国香港、印度、马来西亚、中国澳门、尼泊尔、菲律宾、新加坡和越南，这些市场的 10% 的设备现在就会收到更新，50% 的设备将在 4 月 10 日之前收到更新，而在 4 月 12 日，100% 的设备应该可以收到更新。然后在稍后的时间，第二波更新将扩展到更多的国家和地区。

对于诺基亚 2.3，第一波接受更新的市场包括孟加拉国、柬埔寨、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、中国香港、冰岛、拉脱维亚、老挝、立陶宛、中国澳门、马来西亚、尼泊尔、挪威、菲律宾、斯里兰卡、瑞典和越南。同样，这些市场中 10% 的设备现在就会收到更新，50% 的设备将在 4 月 10 日前收到更新，100% 的设备将在 4 月 12 日收到更新。同样，在未来的某个时间点会有第二波更新。

这两款设备之前都从 Android 9 更新到了 10，所以它们得到的软件支持比预期的要好。尤其是对于诺基亚 2.3 来说，这款手机在上市时的售价仅为 129 美元。

IT之家了解到，上个月，HMD Global 向诺基亚 3.2 推送了稳定版 Android 11 更新。