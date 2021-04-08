Z 世代爱苹果，美国青少年 iPhone 拥有率上升：高达 88%

IT之家 4 月 8 日消息 Piper Sandler 最新的青少年调查显示，苹果的品牌在 Z 世代（在 1995-2009 年间出生的人）中的影响力很大，88% 的青少年拥有 iPhone，更多的青少年想要拥有 iPhone。

Piper Sandler 在半年度的 “Taking Stock with Teens”调查中对 “第一代数字原生代”的青少年进行了调查。该投资公司每半年进行一次调查，在 2020 年 10 月发布了上一次结果。

在调查中，88% 的受访者表示已经拥有 iPhone。当说明他们希望下一部手机是什么时，这个数字上升到 90%。这些数字比之前的调查略有上升。在去年 10 月份，86% 的人表示他们拥有一部 iPhone，89% 的人表示他们打算购买一部 iPhone。

在这项调查中，Piper Sandler 首次提出了与支付相关的问题。结果显示，Apple Pay 成为青少年的首选支付方式，仅次于现金。Venmo 是支付应用中使用最多的。

Piper Sandler 表示，在时尚偏好中，苹果的品牌也很强势。调查指出，苹果是在该类别中接受度很高的的公司之一，亚马逊和苹果经常的合作伙伴耐克也进入了该名单。

青少年也在进行更多的网上购物，56% 的受访者表示亚马逊是他们最喜欢的电商网站，Snapchat 和 TikTok 是他们最喜欢的社交平台。青少年平均每周在社交媒体上花费 12 小时。

IT之家了解到，Piper Sandler 已经进行了 20 年的青少年调查，在此期间收集了 970 万个围绕青少年喜好和购物的数据点。该民调收到了来自美国 47 个不同州的 7000 份回复。受访者的平均年龄为 16.1 岁，性别分为 51% 的男性、47% 的女性和 2% 的非二元性别。