疑似微软 Surface Laptop 4 已通过 FCC 认证：共 4 个版本

IT之家 4 月 8 日消息 微软的 Surface Laptop 4 预计将在未来几周内上市，而要实现这一点，设备需要得到 FCC 的批准。

今天 WindowsLatest 报道，FCC 已经批准了微软的 4 款新设备，分别是 C3K1979、C3K1958、C3K1952 和 C3K1950 在美国销售。

这些设备预计是 Surface Laptop 4 的不同版本，每台设备的重量为 1.3kg，接近 Surface Laptop 3 的 1.26Kg，与 550g 的 Surface Go 2 和 Surface Book 2(13 英寸)的 1.53Kg 重量截然不同。

虽然实际的笔记本电脑还没有泄露，但此前已经有了一些关于设备的关键细节，其中包括：

Surface Laptop 4 13 英寸将提供英特尔和 AMD 处理器版本

Surface Laptop 4 15 英寸将提供英特尔和 AMD 处理器版本

微软将使用 AMD Ryzen 5 4680U 和 AMD Ryzen 7 4980U 处理器。像往常一样，微软将使用 “Surface Edition”版本的这些处理器。AMD 版本将最高提供高达 16GB 的 RAM 和高达 512GB 的 SSD。

微软将使用英特尔酷睿 i5-1145G7 和英特尔酷睿 i7-1185G7 处理器。英特尔版本将支持最高 32GB 的内存和最高 1TB 的存储空间。

IT之家了解到，预计微软最早将在下周举行 Surface 春季发布会，预计还将发布 Surface Headphones 2、Surface Classroom Pen 2 等产品。