蔚来李斌：2019 年没那么惨，2020 年也没那么幸福

4 月 8 日午间消息，在蔚来第 10 万辆车的下线仪式后，蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌接受了媒体采访，他回顾了蔚来在过去两年过山车式的经历时称，自己最大的变化就是变老，白头发多了一点。2019 年没那么惨，2020 年也没那么幸福。

李斌透露，从 2012 年开始他就和秦力洪一起在筹备造车的事情，从 2015 年开始正式创业造车创办了蔚来。至今，蔚来在大的方向上是没有变化的。李斌认为，作为一个第四次创业的人，想清楚公司存在的意义和最终为什么能赢是很重要的。

李斌说，过去的五年也是他成长的过程，自己对智能电动汽车的理解比较刚开始创业的时候有了很大的进步。“我们非常幸运生活在最好的时代。中国是全世界最适合做智能电动汽车创业的国家，不管是智能、电动还是汽车，在供应链、人才和市场上，没有第二个国家比中国好。”

他还透露，在 ET7 之后，蔚来肯定会推出第二款轿车产品，产品竞争力会比目前的特斯拉 Model 3 更强，而且为了后续产品的产能得到满足，蔚来会建设更多的工厂。此前与合肥共建的智能电动汽车产业园将于 4 月 29 日开始建设。2020 年 4 月 29 日，蔚来与合肥市政府正式签署投资协议，蔚来获得来自合肥国资总共 70 亿元战略投资，帮助蔚来结束了 2019 年的资金链危机。