谷歌辟谣：Pixel 5a 将于今年晚些时候发布，在美国和日本上市

北京时间 4 月 10 日早间消息，据报道，知名爆料人乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）周五声称，谷歌已经取消了 Pixel 5a，但随后该公司作出回应称，实际上这款手机将于 2021 年晚些时候推出。

谷歌 Pixel 系列产品以其原生的 Android 体验和强大的摄像头功能而闻名，而 Pixel 5a 将取代 Pixel 4a，成为比后者更便宜的入门级机型。普罗瑟此前透露，这款机型将在 Google I/O 开发者大会上亮相，并于 6 月份发布。但他在周五早些时候称，谷歌现已完全取消该机型。

持续的芯片短缺状况已经影响到多家公司，其中最近一家受到影响的公司是苹果公司。有报道称，苹果公司的 Mac 和 iPad 产品系列也将受到芯片短缺的影响，这种短缺状况可能会持续到 2022 年。

但谷歌则发表声明，驳斥了这种传言，称其仍将推出这款新机。声明表示：“Pixel 5a 5G 不会被取消，这款手机将于今年晚些时候在美国和日本上市，并与去年推出 a 系列手机时的发布时间保持一致。”

Pixel 5a 是 Pixel 4a 的升级产品，具有类似的设计和功能。谷歌 “a”机型旨在提供具有一部分旗舰机功能的入门级手机。

根据普罗瑟的说法，Pixel 4a 和 Pixel 4a 5G 将在 2021 年全年继续销售。