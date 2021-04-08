再次反击 Epic Games 指控，苹果：电子游戏市场竞争激烈，无法垄断

北京时间 4 月 8 日下午消息，据报道，针对游戏开发商 Epic Games 的垄断指控，苹果公司周四向外界表示，在电子游戏市场存在着激烈竞争，不存在垄断。

Epic Games 去年在加州联邦法院起诉了苹果。该公司指控称，苹果在应用内支付系统的使用上收取 15% 至 30% 的服务费，以及苹果长期以来控制外部应用程序在苹果设备上的安装，这构成了垄断。这起诉讼的起因是，Epic Games 试图在其开发的流行游戏《堡垒之夜》中，采用自己的应用内支付系统，之后苹果就在应用商店中禁了这款游戏。

Epic Games 的诉讼围绕着这样一个理念展开：苹果的 iPhone 手机，拥有超过 10 亿的用户，代表着一个独特的软件开发者市场，而苹果对这一市场拥有垄断权，可决定一款软件在用户设备上的安装。Epic Games 认为，苹果滥用了这一权力，开发者需要通过苹果的应用商店才能交易软件，并且需要支付交易服务费。

苹果在一份即将于周四提交的法庭文件中，拒绝了 Epic Games 的上述指控。它表示，用于分析此案的合适 “市场”概念是电子游戏交易市场，包括任天堂和微软 Xbox 游戏机等平台在内。这些平台也对在其硬件上运行的软件施加了限制，并向开发者收取费用。

苹果表示，消费者在如何进行电子游戏交易上有很多选择，包括可在 Windows 个人电脑等平台上向游戏开发商购买虚拟代币，并在 iPhone 上使用这些代币，游戏开发商无需为此支付苹果服务费。

这起诉讼将于今年 5 月在加州奥克兰地区法院审理，届时法官将作出裁决，用于判断苹果是否垄断的正确的 “市场”概念到底是什么。