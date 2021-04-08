金士顿将与恩智浦 i.MX 8M Plus 处理器合作，兼容其 eMMC 芯片

IT之家4月8日消息 据外媒 Yahoo Finance 消息，金士顿今日宣布将与恩智浦（NXP）合作，使得 i.MX 8M Plus 处理器兼容金士顿的 eMMC 芯片，前者可用于智能家居、IoT 物联网设备等。

外媒表示，不久之后便可看到搭载 i.MX 8M Plus 处理器的智能设备集成有金士顿的 eMMC 存储芯片。本次合作有利于进一步扩展 NXP 的业务以及金士顿产品的应用范围。此前，金士顿的存储产品同样应用于 i.MX 6、i.MX 7 系列处理器产品上。

金士顿官方表示，“我们非常荣幸能够进一步扩展与恩智浦的合作关系，能够在恩智浦最新的处理器方案上应用金士顿芯片。金士顿已经从事存储业务超过 33 年，与恩智浦合作是增强我们嵌入式设备领域业务的好方法。”

IT之家获悉，恩智浦 i.MX 8M Plus 处理器集成 2 颗或 4 颗 A53 处理器，主频 1.8 GHz。同时集成人工智能运算核心，算力 2.3 TOPS。这款芯片还集成有 ISP、音频以及视频 I/O 芯片等，应用广泛。处理器还支持 USB 3.0、PCIe Gen 3 等界面，采用 14nm FinFET 制程工艺制造。