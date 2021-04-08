华为推出鸿蒙 1+2+N 全屋智能、智慧屏 V 系列，还有一款陪伴机器人小艺精灵

4 月 8 日晚间消息，在今日的华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会上，华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东现场分享了华为全屋智能领域的新成果，并发布新一代华为智慧屏 V 系列。

全场景智慧生活战略升级 推出 1+2+N 全屋智能解决方案

余承东宣布，华为全场景智慧生活战略升级，推出 1+2+N 全屋智能解决方案。其中 1 指的是 1 台智能主机，该智能主机搭载鸿蒙 OS，具有高效率、大算力和多线程的能力，可以实时搜集、计算华为 1+8+N 终端数据、传感器数据、互联网数据；

2 指的是全屋 PLC 控制总线和全屋 Wi-Fi 6 + 两张网。全屋 PLC 控制总线通过将控制信号和数据加载到电力线上进行传输，实现有电即有网的稳定可靠连接。华为自研了 PLC 芯片，并且将成熟的工业级 PLC 芯片首次应用在家庭中。目前已实现支持 2000 米传输距离，覆盖 500 平的大户型。全屋 Wi-Fi 6 + 主路由模块包含 8 个网口，实现全屋 Wi-Fi 覆盖；

N 则是指丰富可扩展的鸿蒙生态配套系统，目前支持照明系统、水健康系统、环境系统等 N 大系统，鸿蒙生态将持续丰富扩大，未来系统将会越来越多。与此同时，华为也在积极拓展合作伙伴，目前已达 1000 + 大品牌。

据悉，目前鸿蒙 SDK 支持 20 + 品类、1200 万 + 设备，开源方面有 17 个子系统、134 个代码仓库。余承东透露，HUAWEI HiLink 将升级为 HarmonyOS Connect（鸿蒙智联），携手大品牌共建鸿蒙生态。以美的为例，已有 200 多个产品支持鸿蒙 OS。

另外，华为还与华润置地、中海地产、居然之家等多家家装地产商达成了前装合作，推动全屋智能发展。

价格方面，华为全屋智能尊享版 3 房 2 厅（约 100㎡）售价 99999 元起，尊享版 5 房 2 厅（约 200㎡）售价 149999 元起。将于今年 6-8 月开售，可在线下 50 个城市的 50 个全屋智能体验店进行购买。

更新 V 系列智慧屏 还有一款陪伴机器人

除了全屋智能解决方案之外，华为还对 V 系列智慧屏进行了更新。新一代华为智慧屏 V 系列是全球首款通过 HDR Vivid 认证的智慧屏新品，全系采用 120Hz 高刷 4K 屏幕；在音质层面，由华为和法国音响品牌帝瓦雷联合设计，搭载至高 9 单元（包含 2 个无源辐射器）的声学架构；新一代华为智慧屏 V 系列搭载 2400 万超广角 AI 摄像头，并在家庭健身及儿童教育场景提供新的解决方案。

在鸿蒙 OS 的加持之下，新一代华为智慧屏 V 系列在分布式运动、教育、游戏、看护、办公五大场景实现了升级，通过与华为手机、手表、音箱等智能终端设备及配件进行组合协同，实现多元跨屏体验。

余承东宣布 “发布新产品、不忘老用户”，其中老款华为智慧屏 X 系列和 V 系列均已全新升级，为消费者带来了智慧屏 K 歌、分布式游戏、远程看家等特色功能。

在价格方面，新一代华为智慧屏 V 55 英寸售价 5499 元，华为智慧屏 V 65 英寸售价 7999 元，华为智慧屏 V 75 英寸售价 13999 元，华为智慧屏 V 85 英寸售价 21999 元。

有意思的是，华为在发布会上还推出了旗下首款儿童教育陪伴机器人——华为小艺精灵。该新品重点聚焦现代家庭在儿童优质教育和亲情陪伴的需求，依托于 AI 多模态自然交互和多场景学习两方面技术，带来丰富的趣味性和可玩性。

小艺精灵搭载麒麟 CPU + 昇腾 AI 处理器，算法可达 17 TOPS；搭载 OLED 三屏表情系统，拥有 100 + 眼神、200 + 嘴形、2000 + 表情；配备 1600 万双摄像头，支持 10 + 图像特征识别；还内置了 AI 对话系统，拥有主动情绪识别、多模态情感识别、双语童趣音色、语义意图识别、多人互动、儿童定制语料六大核心能力。

余承东表示，华为小艺精灵目前还未开售，用户可以前往华为旗舰店进行体验。