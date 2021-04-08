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华为智慧屏 V 系列 2021 款正式发布：峰值 1000nit 亮度，5499 元起

2021/4/8 22:32:03 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月8日消息 在今晚举办的华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会上，华为智慧屏 V 系列 2021 款正式发布。新产品外观更加简洁，底部音响组件进一步隐藏，同时依旧采用弹出式 2400 万像素 AI 摄像头。

华为智慧屏 V 系列 2021 款全系包含 55、65、75、85 英寸四种型号，全系标配 75W 帝瓦雷音箱系统4K 120Hz LCD 屏幕，具备 HDR Vivid 认证，92% DCI-P3 色域、德国莱茵低蓝光认证。该系列电视 55-75 寸版本采用 16 分区背光，85 寸版本采用直下式背光，具备 168 分区。

此外，华为 V 系列新款电视 55 寸版本具有 400nit 典型亮度、750nit 峰值亮度；65-85 寸典型亮度 500nit，峰值亮度 1000nit。

音频方面，华为 V 系列 2021 款搭载帝瓦雷音响系统，最高 75W 输出功率，利用电视背景墙、天花板进行声学反射，带来 3D 立体声效。电视内置无源辐射器，采用 Push-Push 振动平衡声学设计，能大幅抵消振动杂音，带来更纯净的高保真音质。

IT之家了解到，该系列产品搭载 HarmonyOS 鸿蒙系统，除了支持手机投屏、AI 健身、视频通话等功能，还可以搭配智能麦克风支持 K 歌功能。AI 慧眼能同时识别出三个人，具有三维骨骼识别算法，具有单人最大 30 个节点的骨骼关节识别，提供精准动作指导。

华为智慧屏 V 系列 2021 款搭载鸿鹄 818 芯片，全系标配 4GB 内存。55 英寸版本具有 16GB ROM，65 寸及以上版本具有 64GB ROM。

该系列产品于 4 月 8 日 21:08 开启预售，将于 4 月 14 日零点正式开售，55 英寸售价 5499 元，85 英寸版售价 21999 元。V55、V85 款预计于 2021 年 5 月启动预售和开售

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关键词：华为智慧屏电视

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