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五菱宏光 MINIEV 马卡龙上市，3.76 万元起

2021/4/8 22:48:49 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 8 日消息 今天，五菱宏光 MINIEV 马卡龙上市，共推出时尚款、臻享款两个版本，官方指导价分别为 3.76 万元、4.36 万元。

IT之家了解到，自 4 月 8 日上市起，用户在菱菱邦商城、五菱宝骏天猫及京东旗舰店官方指定线上渠道 9.9 元下订，即享价值 1000 元的 “春日缤纷礼”，包括 3 年免费道路救援、充电插座。

五菱宏光 MINIEV 马卡龙是宏光 MINIEV 的升级车型，新车在外观、内饰及配置上均有所升级，并拥有柠檬黄、牛油果绿、白桃粉等配色，标配主驾安全气囊、倒车影像、座椅升级，号称更安全、更贴心、更时尚

宏光 MINIEV 马卡龙采用 4 座布局，后排标配 5/5 分可独立放倒座椅，多场景使用更加灵活便捷。新车提供 120km/170km 两种续航选择；搭载倒车影像及后倒车雷达，倒车、泊车轻松省心；配备冷暖空调、主驾驶化妆镜，时尚出行。宏光 MINEV 马卡龙车身高强度钢比例达到 57%，标配主驾安全气囊，后排座椅配备 2 个 ISOFIX 儿童安全座椅接口；还搭载 ABS 防抱死系统、EBD 制动力分配系统及胎压监测、低速行人警示系统等功能，为车内驾乘人员增添多重保障。新车中控台按键贴心中文注释，配备蓝牙，可选装 “智能语音收放机”，尽享免唤醒语音交互、语音导航等功能。同时还应用电池加热及智能保温技术，免除冬季续航打折焦虑；支持手机远程监测三电系统状态，一键智能补电更快捷高效。

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关键词：五菱

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