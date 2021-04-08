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小米 11 Ultra 推送 MIUI 12.0.10 稳定版更新：新增锁屏禁止下拉控制中心等

2021/4/8 23:05:54 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家4月8日消息 据IT之家网友反馈，今天下午，小米 11 Ultra 开始推送 MIUI V12.0.10.0.RKACNXM 稳定版系统更新，大小为 21MB 左右。带来了针对系统、控制中心、状态栏和通知栏方面的改进。

下面是更新内容：

系统

  • 优化在锁屏闹钟页面屏蔽全面屏手势的功能

  • 修复指纹位置异常亮起问题

控制中心

  • 新增桌面左侧下滑显示通知中心，右侧下滑显示控制中心

  • 新增锁屏禁止下拉控制中心的设置项

状态栏、通知栏

  • 新增在媒体通知中切换播放设备的功能

IT之家了解到，小米 11 Ultra 搭载了 2K+120Hz+E4 高刷屏、骁龙 888 芯片、杜比视界、哈曼卡顿立体声双扬、X 轴线性马达、5000mAh 硅氧负极电池、有线无线双 67W 闪充、IP68 防水、基于安卓 11 的 MIUI 12 等。

小米 11 Ultra 拥有黑白两色，采用精密陶瓷工艺机身，拥有 50 MP 的三星 GN2 超大底主摄，升级了两颗  IMX586 辅助镜头，支持全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头（48MP、10 倍）以及 128° 超广角镜头（48MP），还配备了 dTOF，以及一个 1.1 英寸的灵眸视窗，可显示多种信息，支持息屏显示

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关键词：小米11 UltraMIUI 12

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