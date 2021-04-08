日媒：苹果因供应紧缺推迟 MacBook 和 iPad 生产

IT之家 4 月 8 日消息 据日经亚洲评论，苹果公司因供应紧缺问题而推迟 MacBook 和 iPad 产品的生产。苹果拒绝置评。港股苹果概念股短线下挫。

知情人士称，芯片短缺导致 MacBook 生产的关键一步出现延误，即在最终组装前在印刷电路板上安装组件。与此同时，一些 iPad 的组装被推迟，都是因为显示器和显示组件短缺。

值得一提的是，此前富士康表示，由于全球芯片短缺，预计出货量将减少 10%。富士康董事长刘扬伟在一次财报电话会议上说，富士康对今年剩余时间的前景 “持谨慎乐观的态度”。

知情人士称，由于生产延迟，苹果已将其部分零部件订单从今年上半年推迟到下半年。业内消息人士和专家表示，这一延迟表明，缺芯问题越来越严重，持续下去可能会对规模较小的科技公司造成严重影响。

两位消息人士透露，苹果标志性产品 iPhone 的生产计划到目前为止还没有受到供应短缺的影响，尽管该设备的一些零部件供应 “相当紧张”。日经新闻认为，总体而言，零部件短缺仍是苹果的供应链问题，尚未对消费者的产品供应造成影响。

IT之家了解到，苹果每年售出约 2 亿部 iPhone、逾 2000 万部 Macbook、1900 万部 iPad 和 7,000 多万对 AirPods，这些产品在各自的领域内均可位列全球前五名。



