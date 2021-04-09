马斯克公布猴子用 “意念”打游戏视频，未来人瘫患也能隔空玩手机

北京时间 4 月 9 日消息，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下脑机接口创业公司 Neuralink 周四公布了一段名为 “帕格”(Pager)的 9 岁猕猴玩乒乓球电子游戏的视频。帕格的脑中被植入了 Neuralink 设备。

这段三分钟的视频显示，帕格利用它的脑部活动学习控制一台电脑。一开始，帕格使用控制杆来与电脑互动，以 “品尝到通过金属吸管提供的美味香蕉奶昔”。视频讲解员称，帕格在脑部被植入了两个 Neuralink 设备，这些设备在 2020 年 8 月的一个发布会上揭晓，被马斯克称之为 “头骨里的 Fitbit”。Fitbit 是一家开发智能手环产品的公司。

视频讲解员称，当帕格在玩游戏时，它脑中的 Neuralink 设备正在读取它的脑部活动，然后由计算机进行解码。当 Neuralink 人员断开控制杆时，帕格依旧在玩游戏。Neuralink 解释称，帕格脑中植入的设备能够让它玩转 “意念乒乓球”(MindPong)游戏。

马斯克周四在推文中称，Neuralink 的首款产品将能够让瘫痪的人使用意念玩手机，而且比使用拇指的人更快。不过，这个未来似乎还很遥远。

马斯克的推文

“意念乒乓球是对 N1 Link 脑机接口设备潜在能力的一次初步演示，”Neuralink 在一份新闻稿中称，“不过，重要的是记住它只是我们的设备所希望达成目标的一小部分。”

自从 2016 年创建以来，Neuralink 一直相对低调。过去两年，Neuralink 举行了两场由马斯克主持的新闻发布会，详细介绍了公司的发展势头。Neuralink 在 2019 年推出了脑机接口设备，并在次年展示了将脑机接口设备植入到猪脑中的应用，显示出这个项目正在取得稳步进展。

今年 2 月，马斯克在 Clubhouse 聊天室中称，Neuralink 已成功让一只猴子通过脑电波连接实现打电子游戏。