《福布斯》2021 全球亿万富豪榜：贝索斯蝉联第一，马斯克飙升第二，比尔盖茨第四，马化腾第十五

IT之家 4 月 6 日消息 今天，《福布斯》正式公布第 35 期全球亿万富豪榜，2,755 名亿万富豪登上榜单，其中包括 493 名新上榜者。从各个角度而言，都可谓前所未有；而 2020 年又是全球各大经济体受到新冠肺炎疫情猛烈冲击的一年，意义非凡。2,755 名亿万富豪财富总额高达 13.1 万亿美元左右，同比增加 8 万亿美元。

“2021 福布斯全球亿万富豪榜”值得关注的角度 :

前五位亿万富豪包括：即将成为亚马逊前首席执行官的杰夫 · 贝索斯连续第四年蝉联今年的富豪榜榜首。埃隆 · 马斯克从去年的第 31 位飙升至第 2 位。酩悦 · 轩尼诗 - 路易 · 威登集团的伯纳德 · 阿尔诺仍排在第 3 位，紧随其后的是排名第 4 的比尔 · 盖茨。今年排名第 5 的是 Facebook 的马克 · 扎克伯格。这是 20 多年来沃伦 · 巴菲特首次未能跻身富豪榜前五位，排名第 6。

IT之家获悉，另外，拉里 · 埃里森排名第 7 位，拉里 · 佩奇第 8 位，谢尔盖 · 布林第 9 位，穆克什 · 安巴尼，钟睒睒第 13 位、鲍尔默第 14 位，马化腾第 15 位。

新上榜亿万富豪：新上榜富豪中值得注意的富豪包括交友应用 Bumble 的创始人、首席执行官惠特尼 · 沃尔夫 · 赫德，该应用已于今年 2 月上市。

白手起家的亿万富豪：在 2021 年的亿万富豪榜上，有 1,975 名白手起家的亿万富豪，他们自己创建了公司也创造了财富。

女性亿万富豪：女性亿万富豪从 2020 年的 241 人增加到 328 人。

从全球范围来看：亚太地区的亿万富豪数量最多，有 1,149 人，其次是美国，有 724 人，欧洲有 628 人。

下面是全球 TOP20 位顶级富豪