台湾大旱：为保芯片生产，1/5 农田灌溉系统被切断

4 月 9 日消息，世界上超过 90% 的先进芯片由中国台湾省代工厂商制造，这些公司的产品在全球 iPhone 和其他电子产品中占有很大份额，对当地经济也至关重要。在台湾受到严重干旱的影响下，为了确保芯片制造商工厂用水，当局切断了大量农田的灌溉系统。

虽然台湾当局正为农民的损失提供补偿，但后者担心，收成受挫将促使客户寻找其他供应商，这可能导致他们多年的收益陷入低迷。受影响的农民抱怨称：“政府正在用钱来封住我们的嘴。”

当地官员称，此次旱灾是中国台湾半个多世纪以来遭遇的最严重旱灾，这也暴露了台湾半导体产业所面临的巨大挑战。在智能手机、汽车和其他现代生活关键基石的全球供应链中，半导体行业正日益成为不可或缺的节点。

芯片制造商使用大量的水来清洁他们的工厂和晶圆（即构成芯片基础的硅片）。在全球半导体供应已经因电子产品需求激增而极度紧缺的情况下，缺水危机无法缓解人们对科技行业过度依赖台湾（特别是台积电）制造芯片的担忧。

世界上超过 90% 先进芯片在台湾省制造，其中尤以台积电为最，该公司为苹果、英特尔和其他大品牌制造芯片。台积电上周表示，将在未来三年投资 1000 亿美元提高产能，这可能会进一步加强其在市场上的主导地位。

台积电称，旱情迄今尚未影响其生产。但由于台湾省降雨量减少，当地不得不付出越来越大的努力来保持供水。

近几个月来，台湾当局已经出动飞机在水库上空播撒和燃烧化学物质，在台积电总部所在的新竹建造了海水淡化厂，并修建了连接该市和北部水量充沛河流的管道。台湾省还下令各行业削减用水量。某些地方已经降低了水压，并开始每周切断两天供水。包括台积电在内的许多公司，已经开始用水车从其他地方送水。

但台湾省采取的最激进措施是切断大量农田灌溉系统，这影响了大约 7.4 万公顷的农田，约占台湾灌溉土地的五分之一。63 岁的新竹水稻种植者田守实 (音译)说：“台积电和那些半导体公司完全感受不到缺水的困扰。”

当地官员为政府的政策辩护称，严重干旱意味着即使有灌溉设施，收成也会很差。如果将稀缺的水资源转移到农场，而不是工厂和家庭，将会引发 “双输”后果。

当被问及农民的用水问题时，台积电发言人表示：“对每个行业和公司来说，高效用水非常重要。”他还称，台积电也参与了一个提高灌溉效率的项目。

台湾上次为了节水而大规模关闭灌溉系统还是在 2015 年，2004 年也采取过类似措施。台湾大学土木工程教授游敬云（音译）说：“如果再过两三年，同样的情况再次出现，那么我们就可以认定，台湾肯定进入了严重缺水的时代。至于眼下，还需要继续观察。”

据台积电称，该公司 2019 年在新竹的设施每天消耗 6.3 万吨水，占当地两座水库供水量的 10% 以上。台积电当年回收了超过 86% 制造过程中的用水，并通过增加回收和采取其他新措施，比前一年多节约了 360 万吨水。但与 2019 年其工厂 6300 万吨水的消费量相比，这一数字仍然显得很少。

新竹农民庄成登（音译）的生意伙伴郭玉玲（音译），不喜欢妖魔化半导体产业。她说：“如果新竹科技园没有今天这样的发展，我们也不会来此做生意。”她说，台积电的工程师是他们大米的重要客户。但郭玉玲说，指责农民在经济上贡献很少、浪费水资源也是错误的。

台湾成功大学水利工程教授王晓文 (音译)表示，台湾水资源供应背后的 “最大问题”是政府将水费维持在过低的水平，这鼓励了浪费。政府数据显示，台湾家庭每人每天用水约 75 加仑，而大多数西欧人的使用量低于这个数字。政府官员称：“上调水价对社会上比较弱势的群体影响很大，所以我们在调整的时候非常谨慎。”

台湾省西南部既是农业腹地，又是新兴的工业中心。台积电最先进的芯片设施就位于南部城市台南。现在，那附近的水库有些地方已经变成溪流，甚至连底部都露了出来。

在台南附近的农业城镇，许多农民表示，他们满足于靠政府的补助生活，至少目前是这样。但他们也在考虑自己的未来。台湾公众似乎已经认定，无论是对台湾还是对世界而言，稻米种植都不如半导体重要，这也似乎正迫使他们转行。