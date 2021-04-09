联想拯救者电竞手机 2 Pro 今日开售：骁龙 888、八指操控体系，3699 元起

IT之家 4 月 9 日消息 昨晚联想拯救者电竞手机 2 Pro 正式发布，搭载骁龙 888 旗舰芯片、八指操控体系，配备 6.92 英寸 AMOLED 144Hz 三星定制电竞无孔屏幕，5500mAh 容量电池，堪称 “堆料狂魔”，这款手机于今日 10:00 正式开售，售价 3699 元起。

联想拯救者电竞手机 2 Pro 提供 8+128GB、12+128GB、12+256GB、16+512GB 以及 18+512GB 五个版本，售价分别为 3699 元、4099 元、4399 元、5299 元、5999 元。

拯救者电竞手机 2 Pro 搭载骁龙 888 旗舰芯片，采用 5nm 制程工艺打造，配备满血版 UFS 3.1、LPDDR5 内存。散热方面，手机搭载双涡扇增压液冷主被动一体中置散热系统——渢，并采用了 ATA 2.0 中置架构，主板、摄像头位于手机中部，电池位于两侧。这样既能保证散热性能，还增强了横屏游戏手感。

拯救者电竞手机 2 Pro 搭载两颗 0.22mm 超薄刀刃叶片风扇，采用纯铜风道设计，大幅提高散热表现。游戏操控方面，手机搭载创新八指操控体系 - 八神键，在系统层将手机变成一套手柄外设，真实还原手柄按键布局与操控方式。

此款手机配备对称式双 X 轴线性马达、双扬声器，拥有双等效 1.60cc 音腔，支持杜比全景声音效。

电池方面，手机配备 5500mAh 双芯电池，支持 90W 快充，30 分钟即可充满电。同时支持健康充电，通过高压保护和电流限制，可更好的延长电池寿命。

屏幕方面，拯救者电竞手机 2 Pro 配备一块三星定制的 6.92 英寸 2460*1080 AMOLED 144Hz 电竞无孔屏，采用最新 E4 发光材料、钻石排列。屏幕激发亮度可达 1300nit，色域 111.1 DCI-P3。为了保证游戏响应，手机具备 720Hz 的多指采样率、3.8ms 的屏幕触控延迟。

由于手机采用无孔全面屏方案，手机具备一颗 4400 万像素的升降式摄像头。后摄方面，拯救者电竞手机 2 Pro 搭载 6400 万像素双摄影像系统。1600 万像素超广角微距镜头，拥有 120° 的广阔取景范围；6400 万像素 1/1.32 英寸超大传感器，配备超强解析力及感光面积。

IT之家了解到，拯救者电竞手机 2 Pro 提供玄和晓两个配色可选，手机还获得了红点大奖。