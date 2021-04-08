联想拯救者电竞手机 2 Pro 正式发布：中置主板骁龙 888 八指操控快速放招，3699 元起

IT之家4月8日消息 联想拯救者电竞手机 2 Pro 于 4 月 8 日 19:30 正式发布。这款产品专为手游电竞玩家打造，外观、设计皆为全屏游戏设计。手机配备双涡扇增压液冷主被动一体中置散热系统，进一步发挥高通骁龙 888 旗舰芯片的潜力。这款产品 8+128GB 售价 3699 元，旗舰型号 18GB+512GB 款售价 5999 元。

拯救者电竞手机 2 Pro 搭载骁龙 888 旗舰芯片，采用 5nm 制程工艺打造，同时具备 Adreno 660 GPU，较上一代图像渲染速度提升 35%，能效提升 20%。

这款手机配备满血版 UFS 3.1、LPDDR5 内存，保证了性能发挥。散热方面，手机搭载双涡扇增压液冷主被动一体中置散热系统——渢，并采用了革命性的 ATA 2.0 中置架构，主板、摄像头位于手机中部，电池位于两侧。这样既能保证散热性能，还增强了横屏游戏手感。

拯救者电竞手机 2 Pro 搭载两颗 0.22mm 超薄刀刃叶片风扇，采用纯铜风道设计，大幅提高散热表现。根据中国计量科学研究院的实际测试结果显示，风扇最高通风量可达到 2724.3ml/min，相当于每分钟完成 750 次内外热量交换，散热效能翻倍。

游戏操控方面，手机搭载创新八指操控体系 - 八神键，在系统层将手机变成一套手柄外设，真实还原手柄按键布局与操控方式。根据现场演示，用户在握持手机 “吃鸡”时，位于背后的手指进行滑动，可以一次性触发多种操作，操控效率提升 1.44 倍。

八神键由机身顶部的两组四颗超声波按键，背部两条竖向电容滑动按键以及屏幕两侧的对称压感区域组成。支持单独点击、贴指连点、滑动即触发和屏幕压感等不同的操作方式，配合陀螺仪可实现 400 余种组合方案。玩家可根据自身游戏习惯，开启多组按键功能。

此款手机配备对称式双 X 轴线性马达、双扬声器，拥有双等效 1.60cc 音腔，支持杜比全景声音效。同时与瑞声科技合作，搭载 RichTap 集成触觉反馈解决方案，游戏中可以实现不同枪械的后座力、拉栓、子弹上膛等场景，增强游戏中的开枪的打击感、枪械的操控感和真实感，也可增强玩家在游戏中对枪械特性的辨识度。

电池方面，手机配备 5500mAh 双芯电池，支持 90W 快充，30 分钟即可充满电。同时支持健康充电，通过高压保护和电流限制，可更好的延长电池寿命。官方表示，“健康充电”技术具有高压保护、电流限制能力，1200 次充放电循环后，寿命保持率 85%。

屏幕方面，拯救者电竞手机 2 Pro 配备一块三星定制的 6.92 英寸 2460*1080 AMOLED 144Hz 电竞无孔屏，采用最新 E4 发光材料、钻石排列。屏幕配备 pixelworks 独立显示增强芯片，在实现高刷同时，保证了出色的显示素质。屏幕激发亮度可达 1300nit，色域 111.1 DCI-P3。为了保证游戏响应，手机具备 720Hz 的多指采样率、3.8ms 的屏幕触控延迟，为用户提供灵敏跟手的操控体验。

由于手机采用无孔全面屏方案，手机具备一颗 4400 万像素的升降式摄像头，方便用户在横屏时进行直播和视频通话等操作。在直播时，前摄可利用 AI 技术生成虚拟形象，也可以自定义形象捏脸。

后摄方面，拯救者电竞手机 2 Pro 搭载 6400 万像素双摄影像系统。1600 万像素超广角微距镜头，拥有 120° 的广阔取景范围；6400 万像素 1/1.32 英寸超大传感器，配备超强解析力及感光面积。

除此之外，手机支持 HDR10 + 全流程体验，可为用户提供从拍摄、处理到显示，全程高动态色彩的视觉享受。还支持 8K 视频拍摄、导演模式、Audio Zoom 音频变焦等功能。

IT之家了解到，拯救者电竞手机 2 Pro 提供玄和晓两个配色可选，手机获得了红点大奖。手机价格信息如下：

3699 元（8+128GB）

4099 元（12+128GB）

4399 元（12+256GB）

5299 元（16+512GB）

5999 元（18+512GB）

拯救者电竞手机 2 Pro 将于 4 月 9 日 10:00 正式开售，目前已经开启预约，链接如下：

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