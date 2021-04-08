苹果和 Epic 诉讼大战 5 月开审：库克将出庭作证

北京时间 4 月 8 日晚间消息，据报道，苹果公司和游戏开发商 Epic Games 的反垄断纠纷将于下月开庭。今日，两家公司分别向法庭提交文件，列出了他们认为的关键事实和主要法律问题。

去年，苹果和 Epic Games 卷入一场诉讼大战。原因是 Epic Games 试图通过一个服务器软件更新，绕过苹果应用商店的支付系统，从而规避苹果 30% 的营收分成。作为回应，苹果将《堡垒之夜》这款游戏从其应用商店中移除，有效地阻止了苹果用户使用这款游戏。

两家公司的高管，包括苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook），预计将在加州奥克兰（Oakland）的联邦法庭上作证。而审判预计将持续数周。

根据法庭文件，库克、苹果软件高级副总裁克雷格 · 费德里吉（Craig Federighi）和前营销主管菲尔 · 席勒（Phil Schiller）在内的苹果高管可能会出庭作证。而 Epic Games 首席执行官兼创始人蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）也在庭审证人名单上。

两家公司提交的法庭文件篇幅都很长，包含了大量细节内容。下面是两家公司将如何在法庭上陈述自己观点的内容摘要：

苹果会辩称：

其 30% 的佣金基本上与谷歌 Google Play 等其他在线软件商店或电子游戏机商店相同，而且苹果的手续费还随着时间的推移而下降。

在游戏方面，iPhone 也面临着竞争。

App Store 政策带动了软件行业的繁荣，并为用户带来了更大的安全保障。

App Store 是 iPhone 的核心、集成功能，使用苹果支付进行数字购买是一个关键功能。

而 EPIC 将辩称：

苹果迫使消费者承担高昂的切换成本（才能让用户停止使用其产品），从而锁定用户。

随着苹果积累了更多的客户并锁定了他们，向苹果客户销售软件的重要性也在增强。

苹果控制着 iPhone 安装软件的唯一方式，即 App Store。

苹果使用其 App Review 流程，出于 “反竞争”目的而手动屏蔽个别应用程序；出于商业原因，以安全为借口而删除应用程序。

因为苹果收取 30% 的费用，导致一些开发者选择提高苹果手机软件的价格，导致消费者支付更多费用，《堡垒之夜》就是一个例子。