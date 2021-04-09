苹果 macOS Big Sur 11.3 开发者预览版 Beta 7 发布

IT之家 4 月 9 日消息 今日凌晨，苹果面向开发者发布了 macOS Big Sur 11.3 开发者预览版的第七个测试版本。

用户可通过 IT之家 App - 发现 - 苹果描述文件 下载描述文件，并通过“系统偏好设置”中的“软件更新”下载新版 macOS Big Sur Beta。

macOS Big Sur 11.3 优化了在 Mac M1 上运行 iOS 应用的体验。当在 Mac M1 上运行 iPhone 和 iPad 应用程序时，有一个“Touch Alternatives”选项窗口，允许用户为触摸输入替代方案设置键盘命令，通过点击菜单栏中应用程序的名称，然后选择首选项，可以为 iPhone 或 iPad 应用程序启用触摸替代功能，这个功能可以让用户自定义点击、滑动和拖动的快捷键。

Apple Music‌ 还提供了一个新的自动播放选项，允许流媒体服务在播放列表或音乐队列结束后继续播放音乐。苹果音乐提供的这个新功能类似于 iOS 14 中增加的自动播放功能。有了这个功能，即使播放列表或专辑已经结束，苹果音乐的音频播放也不会结束。

macOS Big Sur 11.3 还增加了对最新的 PlayStation 5 DualSense 和 Xbox Series x/s 手柄的支持，可用于 macOS 上的游戏。