比亚迪 2021 款 e2 电动车上市：刀片电池 401km 续航，9.98 万元起

IT之家4月9日消息 在 4 月 7 日的发布会上，比亚迪正式发布 4 款新车，全部配备刀片电池，型号分别是 2021 款唐 EV、秦 PLUS EV、宋 PLUS EV 和 2021 款 e2。根据比亚迪官方消息，2021 款 e2 电动车今日正式上市。

这款车舒适型售价 9.98 万元、豪华型 10.68 万元、尊贵型 11.58 万元，NEDC 续航里程均为 401km。这款车搭载 4 探头倒车雷达，支持手机 NFC 车钥匙功能。

动力方面，这几款车均配备交流永磁同步电机，电机功率最大 70kW，最大扭矩 180N·m，电池容量 43.2kWh。官方表示，电池 30%-80% 快充时间 30 分钟。

车身配置方面，比亚迪 e2 2021 款豪华型、尊贵型均配备铝合金轮毂、车顶行李架、皮质方向盘、皮质座椅，其中尊贵型具有全景天窗以及 Sports+ 运动套件、动感双色车身等配置，自带行车记录仪、前排座椅加热功能。此外，尊贵型还具有移动电站 VTOL，具有反向充电功能。

IT之家了解到，比亚迪 e2 2021 款还具备 CN95 级空气滤芯，能有效过滤微米级有害颗粒物，保持车内清洁。车身具备博世 ESP9.3 电子车身稳定系统，三款型号均配备前排双安全气囊、胎压报警装置、倒车影像、自动驻车系统等。