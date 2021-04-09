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IT之家 × 一加手机 OnePlus 9 系列手机线下体验会青岛站招募

2021/4/9 16:32:14 来源：IT之家 作者：阿迷 责编：阿迷
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一加今年 3 月份推出了全新的 OnePlus 9 系列手机，这次 OnePlus 9 系列搭载一加与哈苏合作推出一加|哈苏影像系统进一步提升 OnePlus 9 系列的影像实力，同时一加还为 OnePlus 9 系列配备了三星顶级 AMOLED 屏幕支持 LTPO 刷新率自调节。

相信很多小伙伴还没有体验过 OnePlus 9 系列手机，别急，一加手机联合IT之家将在 4 月 17 日举办OnePlus 9 系列手机线下体验会青岛站，体验会现场可以近距离感受 OnePlus 9 系列手机的魅力，同时活动还准备了丰富的奖品和礼品，包括 OnePlus Watch 及其他一加周边产品，赶快报名参加吧！

  • 报名方式：前往指定的报名链接填写报名表，并等待工作人员审核确认。

  • 招募人数：30 人

  • 签到时间：2021 年 4 月 17 日（周六）下午 13:30——14:00

  • 活动时间：2021 年 4 月 17 日（周六）下午 14:00——16:00

  • 报名链接：点此报名（或复制链接 https://jinshuju.net/f/NDfe2k 到浏览器中填写）

  • 报名截止时间：2021 年 4 月 14 日 12:00

二维码报名：

注意事项

1、活动时间为 2021 年 4 月 17 日（周六）14:00，活动前将进行签到，请预留好时间提前前往活动现场；

2、本次活动在青岛举办，外地网友参加需自行解决交通及住宿费用；

3、报名成功若因故不能到场，请提前 2 日告知工作人员；

4、活动中请听从IT之家工作人员安排，遵守活动时间、秩序及卫生要求。

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关键词：手机一加9体验会IT之家

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