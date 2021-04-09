云岫资本赵占祥：国产芯片将迎大并购，未来百亿美元以上公司将达 50 家

全球缺芯潮下，国内半导体一级市场依然火热。近日，在搜狐科技举办的《中国创新公司 100》芯片系列沙龙活动第一期上，云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥提到，这两年投资机构都开始看半导体，很多都在抢 Pre-IPO 项目，但有些机构不是纯投资，而是具有很强的投机性。

这波愈演愈烈的缺芯潮似乎并没有影响市场对半导体的追捧，但对企业的影响却是实实在在的。赵占祥表示，相较 2016 年和 2017 年的存储芯片短缺，这次是全行业的缺芯，比较罕见，对产业链上的每个环节也有着不同的影响。

云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥线上参加沙龙讨论

对终端厂商来讲，过于依赖某个供应商，可能会受到一定影响；手上有产能或有备货的设计公司和 Foundry（芯片代工厂）则可借此调整产品结构，优先排产利润高的产品，赚到更多钱；有些初创公司有望获得进入大客户供应链的机会；影响最大的则是以前没有产能，想临时拿产能的公司。

对投资机构来说，除了上市，并购也是重要的退出路径，但目前国内的半导体并购并不活跃。赵占祥认为，再过几年，中国半导体公司的并购数量会非常多，而且规模也会逐渐加大，现在国内的三四千家芯片公司，10 年后预计会有超过 50 家市值达到上百亿美金，其中会发生很多并购整合。

不同类型的公司，并购策略也会有区别。他表示，数字芯片公司并购往往是为了布局新产品或下一代技术——花时间自己做，容易错过时间窗口，还不如收购做得比较好的初创公司。模拟芯片公司并购更多是为了扩充产品线，产品越多越全，往往越容易受到客户的青睐，但一家公司往往没办法全部自己做。

在沙龙交流中，赵占祥还从投资角度分享了对互联网大厂造芯的看法。他认为，国内互联网公司造芯首先要解决商业模式的问题，要么把芯片变成帮公司赚钱的一种产品，要么投资外面独立的芯片公司，对它有一定掌控力，这些公司也可通过自己的平台得到快速成长，后者是更好的方式。

对于国产替代下的投资机会，赵占祥表示，现在半导体投资进入深水区，好摘的果子都被摘完了，剩下的都是难摘的。他提到，今年以来，投资机构也在重点关注护城河深、国产化率低、需要资金较大的领域，如 CPU、GPU 等大芯片和 EDA 等。

此外，以 IDM 模式为主的国内存储芯片厂商、第三代化合物半导体厂商等今年融资额也较大；汽车传感器、雷达、工业领域的高端芯片等细分领域也很热，这些领域门槛很高，未来有横向扩展的能力。

他还呼吁，国家要对愿意坐 “冷板凳”、难度大、周期长的芯片公司有更多的政策支持，投资机构也要更有耐心一些，关注更多早期和对中国创新价值更大的公司。

以下为赵占祥分享实录（经删减整理）

搜狐科技：您有跟很多创业企业接触，目前缺芯的情况对他们有什么影响？

赵占祥：缺芯对产业链上终端厂商、中间代理商、芯片设计公司、Foundry（芯片代工厂）等每个环节的影响都是不一样的。对于终端厂商来讲，过于依赖某个供应商会受到一些影响。比如手机厂商某颗芯片一直来自于一家供应商，突然这家供应商产能紧张，这时想再转移到另一个供应商是很难的，没有长期的合作关系，对方不会临时把产能给你。

我自己以前做存储芯片时，缺货是很正常的现象，尤其存储芯片本来就有非常强的周期性。像 2016 年，NAND FLASH（闪存）全球紧缺；2017 年 DRAM（内存）芯片全球紧缺，价格涨了七倍。如果代理商经历过这种周期，就可以预判到产能紧张的情况，提前备货。

对于设计公司和 Foundry 来说，如果是手上有产能或有备货的公司，其实希望缺芯涨价，这样利润更高。如果有较为稳定的产能供应，对缺芯的应对会比较充分，尽管产能无法进一步往上走，但可以扩大一些高毛利产品的比重。这样虽然总体销售收入体量增长没那么快，但毛利提升，最终利润空间会增加。

另外，在现在的形势下，大客户也愿意引入新的供应商进来，这对有些初创公司来说正好是一个机遇。但对小型、产能少的企业确实有影响，这些公司在这个时间点上还是要储备好现金过冬。缺芯影响最大的是以前没有产能，想临时拿产能的公司，现在要挤产能是很难的。

搜狐科技：2016 年和 2017 年也出现过全球缺芯的情况，这次和之前的有什么不同？

赵占祥：半导体行业自诞生以来就一直有周期性，想根本上解决缺芯潮很难。核心原因是半导体产能扩张需要一年以上的时间，但需求增加很快。2016 年，NAND FLASH 从 2D 技术转到 3D 技术，2D 产能部分退出，要转向 3D，但 3D 的良率没有提升起来，导致市场供给变少，而手机和数据中心的需求增加，PC SSD（固态硬盘）容量增加，需求暴涨。这和 2017 年内存缺货一样，都是供需不平衡。

这次是全行业的缺芯，跟疫情和 5G 手机的快速普及有很大关系，市场需求增加，供应跟不上。这种大规模缺芯比较罕见，企业需要提前做好准备，在缺芯有苗头的时候提前备货。另外资金实力也要大，跟晶圆厂也需要有长期的合作关系。

搜狐科技：如何看待这次的缺芯潮对国产替代的机遇？如何看待目前的国产化水平？

赵占祥：国产替代要解决的是卡脖子问题。现在半导体行业好摘的果子被摘完了，剩下都是比较难摘的，比如 CPU、GPU、DSP、FPGA，以及存储芯片 NAND FLASH、DRAM 等国产化率很低的领域。这些在未来十年的国产化率需要超过 50% 甚至更高，是很艰巨的任务。

半导体制造的设备和材料，目前卡脖子影响最大，现在中国能造光刻机，但比较低端，只能做 90nm；关键材料、设计芯片使用的关键 EDA 工具、IP 一旦被卡，对产业影响也很大，都亟待实现国产替代。

另一方面，我国的创新领域需要跟全球同步，比如量子芯片、光子计算、手机里的新型传感器等。现在我们在新技术的迭代速度上比国外更快，工作节奏更快，资本投入、人力投入都更强，有理由对我们的创新水平更加自信。

搜狐科技：去年以来半导体投资很火热，在国产替代大潮下，存在哪些比较大的投资机会？

赵占祥：云岫资本很早就开始关注半导体行业。据我们观察，2017 年之前看半导体的投资机构不多，中兴华为事件之后，很多机构开始看这个领域。半导体不仅是一个政策导向的市场，也真的存在很强的市场需求。国内大客户以前只要全球前三的供应商，现在也要国内供应链，这是一个大的市场机遇。

科创板创立后，半导体企业在科创板的表现非常好，虽然数量上在科创板只占 15%，但市值加起来超过 30%，去年一年的市值更是平均增长 40%。由于科创板的火爆，去年半导体的一级市场投资金额超过 1400 亿元，相较 2019 年实现接近五倍的增长。去年的一级市场股权投资热度主要集中在 Pre-IPO 的项目，但它们估值很高，退出时的收益不一定那么大。大家都去抢 Pre IPO 额度，已经不是纯投资，而是具有很强的投机性。

今年许多投资机构在重点关注护城河深、国产化率低、需要资金比较大的领域，例如 GPU、CPU 等大芯片，EDA 软件等领域的公司。IDM 公司今年融资金额也很大，国内许多存储芯片厂商，第三代化合物半导体厂商，都是 IDM 模式。细分领域也备受关注，比如汽车传感器、雷达，工业领域的高端芯片，门槛很高，未来有横向扩展的能力。

搜狐科技：对投资机构来说，并购也是重要的退出路径，您如何看待中国半导体行业的并购趋势？

赵占祥：去年全球半导体并购非常火热，整体资金估算超过 1 千亿美金。海外巨头并购往往在于战略布局，国内目前并购事件没有那么多，但现在国内的三四千家芯片公司，10 年后大概会有超过 50 家成为上百亿美金的公司，这其中会有很多并购整合发生，主要源于三方面因素：

第一，行业头部公司市值比较高，需要装新资产进来支撑股价；第二，数字芯片公司需要布局上下游产业链，模拟芯片公司需要增加产品线，如此才能把规模继续做大；第三，科创板小市值公司未来流动性可能没有那么好，上市后资本退出不一定理想，不如卖给大公司提前套现。因此，中国半导体公司未来的并购数量会非常多，规模也会逐渐加大。

搜狐科技：国内芯片企业做大做强的话，并购是必须的途径吗？不同类型的公司在并购上策略有什么差异？

赵占祥：半导体行业门槛很高，如果不收购就需要从零开始自己做，要花的时间成本非常高。所以现在很多公司愿意去海外并购，因为海外公司已经有很深积累。不过收购的最终目的要么为了技术，要么为了团队，但如果消化不下来，收购的价值就没有那么大。

从科技公司的发展来看，大公司收购小公司是很常见的，但数字芯片公司和模拟芯片公司的收购策略不太一样。数字芯片公司收购往往是为了布局下一个产品或者下一代技术。新方向很多，不可能每个都投重金研发，与其花四五年时间试错，不如收购现成公司，以免错过时间窗口。

模拟芯片公司并购很多时候是为了扩充产品线。中国现在最大的模拟芯片公司的产品线有几千个，TI、ADI 等巨头公司的产品规格有几万个，方便客户的供应链管理，对于赢得客户的优势很大。因此对于国内的模拟芯片公司，未来肯定要通过并购增加产品线。

搜狐科技：从投资的角度来看，怎么看待互联网造芯？会面临什么问题？

赵占祥：互联网公司造芯首先要解决商业模式问题。互联网公司一年可能只需要几十万颗或上百万颗芯片，而芯片行业每年都有技术迭代，每年对于新产品的投入是很高甚至是翻倍的，互联网厂商怎么负担成本，有没有实力养活芯片团队？这从商业上来讲很难。

国外 Google、亚马逊做芯片很成功，不是为了把芯片造出来自己消化，降低成本，而是战略布局，通过自研芯片使得单台机器支持的虚拟机数量变多，再把服务卖给云计算客户，通过服务把芯片的成本收回来。

国内的互联网公司怎么通过服务把做芯片的成本收回来？要么通过商业模式创新把芯片变成帮公司赚钱的一种产品，要么投资外部独立的芯片公司，对其有一定掌控力，又可让它们借助自己的平台快速成长，这是更好的方式。

搜狐科技：对推动中国芯片行业发展和国产替代有什么建议？

赵占祥：科创板需要继续鼓励亏损的优质公司能够上市。芯片的研发周期很长，很难在短期产生几千万或者上亿的利润，如果要求这些公司盈利才能上市，大家都不愿意做难的芯片，而是会图短平快，吸引投机心理的人进来，这对行业是不好的。

国家需要对愿意坐 “冷板凳”、周期长、难度高的公司有一些政策倾斜。现在很多机构为了短期上市退出，会倾向于投资 Pre IPO 项目，这对于许多创新公司或者真正需要钱的公司帮助不大，所以也希望投资机构的退出周期能够长一点，有耐心投一些更加早期、对中国创新价值更大的公司。