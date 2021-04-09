芯片持续短缺，通用汽车将暂停或延长北美几家工厂的生产

4 月 9 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，通用汽车表示，由于芯片持续短缺，它将暂停或延长北美几家工厂的生产。

该公司表示，此前未受芯片短缺影响的三家工厂将停产或减产一至两周，受影响的车辆包括雪佛兰 Traverse SUV、凯迪拉克 XT5 和 XT6 SUV。

通用汽车发言人大卫 · 巴纳斯（David Barnas）证实，新关闭的工厂将影响田纳西州、密歇根州和墨西哥的工厂。

此前，在今年 3 月份，通用汽车曾宣布，它将把墨西哥 San Luis Potosi 工厂的停工时间延长至 3 月底，但最近恢复了生产。

此外，通用汽车还将把堪萨斯城地区的一家工厂和安大略省的一家工厂的停产时间延长到 5 月 10 日。据悉，这两家工厂自 2 月份以来一直处于关闭状态。

与此同时，通用汽车表示，将于 4 月 12 日恢复密苏里州一家生产中型皮卡的工厂的生产，该工厂因芯片短缺已停产两周。

自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。如今，芯片短缺问题日益严重，包括汽车、手机、游戏机、PC 在内的产业相继受到影响。

目前，全球芯片短缺问题已经在很大程度上影响了汽车行业，这迫使几家汽车制造商停产。比如，通用汽车此前宣布暂时关闭其位于密歇根州兰辛的工厂，该工厂生产雪佛兰科迈罗，以及凯迪拉克 CT4 和 CT5。

今年 3 月中旬，外媒报道称，芯片短缺问题将迫使通用汽车生产一批不配备燃油管理模块的轻型和全尺寸 2021 款皮卡。

通用汽车方面强调，鉴于发动机工艺方面的原因，缺芯车辆一旦出厂，即便未来芯片供应恢复正常，这些车辆也无法再返厂改装。

据悉，由于受汽车芯片短缺影响，本田、大众、福特、菲亚特克莱斯勒、斯巴鲁和日产汽车等汽车制造商也被迫削减产量，有的甚至被迫停产。

此前，外媒称，全球芯片短缺和相关停产，预计将导致减少约 21.6 万辆汽车，相当于减少了 20 亿美元的利润。目前还不清楚该行业今年是否能够反弹，但供应短缺预计将持续到今年下半年。