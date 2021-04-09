Arctic 推出两款 RGB 风扇：支持 PWM 控制完全停转， 93 元起

IT之家4月9日消息 散热配件产商 Arctic 今日发布了两款 12cm 直径 RGB 风扇，分别为单色版本和 A-RGB 版本。这两款产品采用半透明扇叶设计，能够更好地展现 RGB 灯光效果，同时具备静音技术，支持完全停转。

P12 PWM PST A-RGB 0dB 风扇具备多彩 RGB 灯光效果，兼容大多数主板厂商的 RGB 灯光控制协议。风扇具有 12 颗 LED 灯，可以实现复杂的光效。

P12 PWM PST RGB 0dB 风扇仅仅支持展现单色灯光效果，同样兼容灯光同步功能。

IT之家获悉，这两款风扇支持完全停转功能，在低负载下实现零噪音，最高转速 2000RPM。

风扇采用 Arctic 新研发的电机以及液态轴承，连接孔部分具备减震橡胶，保证噪声降至最低。此外，风扇具有气流集中技术，提供充足的风压。风扇内部采用德国研发的独特润滑剂，使得运行时的阻力更低，噪音更少，同时延长使用寿命。

这两款风扇在接口位置提供 4-pin PWM 母头，便于连接其它风扇，减少对于主板接口的占用。

参数方面，Arctic 这两款风扇转速范围 0-2000 RPM，风量 48.8 CFM，风压可达 1.85mm H2O。P12 PWM PST A-RGB 0dB 售价 12.99 欧元，约合 101 元人民币；普通 RGB 灯光版本售价 11.99 欧元，约合 93 元人民币。