TikTok 成企业招聘、获得职业生涯建议新渠道

4 月 9 日消息，据《华盛顿邮报》报道，许多求职者开始在 TikTok 上寻找就业机会、获得职业生涯建议，企业也开始通过 TikTok 进行招聘。报道称，TikTok 希望能够帮助更多用户在平台上学习新知识、收获新技能。

据悉，23 岁的 Leah Sorto 去年找工作时就开始使用 TikTok。她所关注的创作者为她求职提供了诸多帮助。Sorto 从中学习了多项实用技能，例如使用 Canva 等图片设计工具制作简历，模拟面试练习等。

据 TikTok 介绍，如今，越来越多的企业也开始通过 TikTok 进行招聘。短视频、标签趋势这类新兴社交平台模式为企业招聘开创了新的渠道。去年，美国知名电视网 HBO 通过 #HBOMaxsummerintern 标签活动，获得了 300 份暑期实习活动申请。

服装品牌 Hollister 则通过与 TikTok 合作招聘社交媒体岗位人员。求职者需使用 #HCoHireMe 标签发布视频。他们发挥各自的灵感和才能，通过搞笑视频、图片，或是极有创意的视频过渡技巧，赋予 Hollister 服装新的活力和生命。Hollister 则根据求职者发布的这些作品，录用优秀的社交媒体运营人员。

新兴自由职业者工作平台 Contra 表示，该平台 80%-90% Z 世代用户来自其 TikTok 等社交平台账号。如今人们不仅在 TikTok 了解时下最热的舞蹈趋势，也开始在上面找工作、获得职业建议等等。