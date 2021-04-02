TikTok 如何影响美国人饮食：网红菜竟让食材脱销

一块白色的乳酪刚从烤箱里拿出来时呈浅棕色，被放在烤制的圣女果和橄榄油上。再把烤乳酪和西红柿搅拌成酱汁，加入煮熟的意面，就是一顿大餐。

这道菜俗称“烤乳酪意面”，在今年 1 月份走红网络。从那以后，这道菜渗透到了很多用户的社交媒体动态，成了各大平台的新闻来源，甚至走上了消费者的餐桌上。

总部位于北卡罗来纳州的食品连锁店哈里斯・迪特 (Harris Teeter) 发言人表示，随着这道菜声名鹊起，从 2 月份开始公司大块乳酪的销量增长了 200%。

突然之间，大块乳酪就像最新发布的乔丹运动鞋一样热销，一些消费者跑过好几家杂货店才能买到。

这一切都是因为 TikTok。

自首次进入美国普通人的视线以来，TikTok 以其病毒式传播的有趣视频内容而闻名。这款应用的影响力怎么说都不为过。例如很多发布在 TikTok 上的音乐成了大热单曲，甚至登上了全球音乐排行榜的榜单。

换句话说，TikTok 实际上是在重塑文化。而且烤乳酪意面可以证明，TikTok 也在改变普通美国人的饮食方式。

TikTok 上的食物不一定要完美。

研究机构 Digital Ethnography Research Centre 专注于研究数字化和算法对日常生活的影响。机构主任塔尼亚・刘易斯（Tania Lewis）表示，从历史角度看，烹饪节目和名人效应一直在影响着西方的饮食文化。

但社交媒体使这一过程更加普遍，现在任何人都可以成为美食明星。

刘易斯同时也是澳大利亚墨尔本皇家墨尔本理工大学的一名教授。他说：“新的‘名人’不一定是电视节目中的专业人士，而是那些通过 YouTube、微博、Instagram 等平台成为网红的居家厨师和时尚美食家。”

“TikTok 在食品领域的成功，得益于 20 年来食品媒体的不断增长，以及普罗大众、尤其是对美食文化有期望的中产阶级蓬勃发展起来的相关兴趣和知识。”

TikTok 所面向的千禧一代用户也让美食内容更有吸引力。

加布里埃尔・雷耶斯 (Gabrielle Reyes) 是 TikTok 账户“大素食”(One Great Vegan) 的主厨，她在平台上发布有背景音乐的素食食谱。她表示，自己在 TikTok 上的观众年龄从 6 岁到 16 岁不等。

所以，TikTok 上的烤乳酪意面、螺旋土豆、玉米圆饼等美食内容大受欢迎是有道理的。雷耶斯说，它们制作起来非常容易，通常看起来也很有诱惑力。

“这是孩子都能做的事，”她说。

乔恩・孔（Jon Kung）在 TikTok 上运营着一个名叫 Jon Kung 的账号。自去年 5 月以来，他一直在上面发布视频。他说，Instagram 上的美食内容往往更注重外观，而不是味道。他说，那只是“为拍照而制作的食物”。TikTok 则不是那样。

“(TikTok 用户）更喜欢个性化的东西，而不是表面光鲜，”乔恩・孔表示。

这并不是说 TikTok 上的食物都是粗制滥造。Instagram 上的美食创作者们所拍摄的经典美食照片在平台上也很流行。但除此之外，TikTok 还有其他美食媒体所没有的真实元素。

▲ 图示：雷耶斯在 TikTok 上发布的有关海地菠萝蜜玉米卷饼的视频

乔恩・孔最近发布的 TikTok 视频就是如此。他尝试自己做熊猫快餐的橙黄色炸鸡块。视频中的乔恩・孔把鸡肉切成块，腌好，裹上面包屑，然后放油锅里炸。他还不小心把玉米淀粉溅到了自己身上。

乔恩・孔在画外音中讲述了自己的制作过程。但是他并没有列出做这道菜的原料和数量，而是谈到在杂货店里看到某一个牌子的橙味汽水，并受到启发，想要尝试一下。他鼓励观众让自己更开心。

“当然，我加了一些辣椒、香草和香料，但没必要总是这么教条，”乔恩・孔在视频中说。

这个视频只有一分钟不到的时间。这也是 TikTok 上有关食物内容的吸引力之一：用户不需要花费 20 分钟看完一段视频，其中会反复解释做好一道菜的细节。烹饪中的细节的确很重要，但 TikTok 视频只是把主要的经验教训告诉观众，让做菜变得更有趣。

一场不到 60 秒的文化交流

乔安妮・莫利纳罗 (Joanne L. Molinaro) 是一位自学成才的厨师，她运营一个名为“韩国素食”(the Korean Vegan) 的美食博客。2020 年，她开始在 TikTok 上发布视频内容，现在她已经有 200 多万 TikTok 粉丝。

莫利纳罗发布的内容既和食物有关，也超越食物本身。例如，在如何做韩国部队火锅的视频中，她谈到了自己与父亲的关系。在大热的烤乳酪意面中，她表达了爱和不安全感。

这种呈现方式让她的视频不仅与食物有关，还与家庭和文化有关。

“当我进入 TikTok 时，（年轻的观众）已经准备好与我讨论这些与食物有关的更深层次问题，”莫利纳罗说。

▲ 图示：乔恩・孔做的炸鸡柳

莫利纳罗确实会在视频中介绍烹饪原料的名称和数量，这样她的观众就可以一起做饭。只要仔细看视频，就很容易学会一些技巧，比如她用另一把铸铁煎锅为折叠的玉米饼三明治定型，这是 TikTok 食物内容的另一个潮流。

她还向用户介绍了一系列韩国食材，这对一些人来说可能是新鲜的。

“（我）很清楚，不少人都痴迷于韩国流行音乐和韩剧，但韩国文化远不止这些东西，”莫利纳罗说。“我很想和我的观众分享一点点。”

TikTok 通过这种方式交流文化，而不仅仅是分享食谱。

例如，雷耶斯用香蕉花和菠萝蜜等食材做菜，有些人可能以前根本没见过这些食材。她清楚自己是在教年轻人关于那些食材和食物的知识。

“这是一种庆祝形式，这也是一种学习形式，这是在告诉人们其他文化中的有趣食物，”雷耶斯说。“有时候，你偶然发现在世界的另一端有人在创作，但它能与你产生共鸣。”

简单地说，这款应用让不同文化中的食物一体化。毕竟，大热的烤乳酪意面就起源于芬兰。

TikTok 正在改变人们的饮食

TikTok 不仅可以分享简单的美食制作过程或介绍新食材。这个平台也正在改变人们的饮食。

在 TikTok 流行开来之后，经典的墨西哥牛肉卷饼开始出现在美国各地的菜单上。有人在平台上发布了一段吃西非主食富富（木薯、山药、香蕉、大米等混合磨碎做成的糊）的视频后，这种食物也开始风靡各地。

“TikTok 已经成为一个软文化中心，”乔恩・孔说。“TikTok 传到 Instagram, Instagram 传到 Facebook, Facebook 再传给其他所有人。我看到越来越多的菜单上有墨西哥牛肉卷饼，我很清楚他们为什么这么做。”

他说，“TikTok 做得非常好，它能证实不同的东西还不错。尤其让年轻人对此更开放。它打开了他们的世界观。”

从向人们介绍烤乳酪意面等简单美食，到让墨西哥牛肉卷饼家喻户晓，TikTok 上的创作者们已经帮助数百万人以一种可分享的全新方式享受美食带来的乐趣。