加拿大实验室研究 TikTok 代码：不威胁美国国家安全

3 月 23 日消息，加拿大公民实验室（Citizen Lab）的一项新研究表明，TikTok 代码不会对美国国家安全构成威胁。

位于加拿大多伦多大学的公民实验室周一发布了这份报告。此前，包括美国前总统特朗 普在内的政府官员表示，TikTok 可能会威胁到美国国家安全。

公民实验室在对 TikTok 进行技术分析后表示，在 TikTok 中没有发现 “明显恶意行为”的证据。

研究人员发现，TikTok 只是基于令人上瘾的算法向用户推送短视频流，在数据收集方面的侵入性比不上 Facebook。

研究第一作者佩莱昂 · 林 (Pellaeon Lin)说，并没有发现 “TikTok 存在明显的安全问题”。该研究还指出，没有证据表明 TikTok 用户数据被不当应用。

去年夏天，特朗 普政府曾下达对 TikTok 的禁令，促使字节跳动将 TikTok 美国业务出售给甲骨文等公司。在特朗 普连任失败后，交易被无限期搁置。

特朗 普在一项行政命令中声称，TikTok 对美国国家安全构成威胁，会窃取大约 1 亿美国用户的个人数据。去年 6 月，印度也下架了 TikTok 和其他几十个应用程序。

根据应用分析公司 Sensor Tower 的数据，截至上周，TikTok 在全球的安装量已达到 25 亿次左右；但自 1 月份以来，TikTok 新安装量同比下降 54%。

公民实验室在报告中称，这些禁令有 “众多其他动机”。其补充称，研究团队希望从 “循证技术”的角度分析 TikTok 是否存在隐私和安全问题。

去年一整年，公民实验室对 Android 版 TikTok 和抖音进行分析，追踪这些应用从用户那里收集了哪些数据、数据发送方式、发送到哪里的，以及应用内部的内容审核机制等等。

研究人员援引 2020 年 1 月至 9 月收集的网络流量数据称，这两款应用都没有在未经用户许可的情况下收集手机联系人，也没有记录或发送用户照片、视频和位置数据信息。

该报告指出，TikTok 收集的数据量与其他主要社交媒体平台差不多。Facebook 和 TikTok 都会收集用户的设备信息以及点赞信息等应用内行为，目的都是在用户未登录时识别和跟踪用户。

公民实验室的研究人员表示，由于 TikTok 代码体量很大，他们无法遍历到应用程序的所有测试，也无法进行完全分析。研究人员称，他们的研究旨在检测任何公开的安全和隐私问题。

法国安全研究员巴蒂斯特 · 罗伯特 (Baptiste Robert)说，“证明某些东西不存在非常复杂和困难，如此大的应用程序更是如此”。他去年发表了一份关于 TikTok 代码的分析报告，并就 TikTok 应用的安全性和数据收集做法得出了与公民实验室相同的结论。

“对技术人员来说，最重要的是不要大放厥词，而是要用我们的技术和事实说明一切，”他说。

特斯拉创始人埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾说，TikTok 视频大多显示人们 “只是在跳傻乎乎的舞蹈”。