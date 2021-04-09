海盗船发布全新 “冠军系列” 8KHz 高性能竞技外设

IT之家 4 月 9 日消息 今天，海盗船发布了旗下全新的 “冠军系列”外设产品，该系列产品为美商海盗船与全球顶级的电竞职业选手联合开发与测试。“冠军系列”中的头号产品采用了 87 键布局的 K70 RGB TKL 机械键盘，配合美商海盗船的 AXON 超处理技术，能达到 8000Hz 的超高轮询率。

IT之家了解到，海盗船 K70 RGB TKL 机械键盘专为顶级硬核玩家打造，通过搭载的美商海盗船 AXON 超处理技术，能带来高达 8000Hz 的超高轮询率，从而相比传统游戏键盘，能带来高达 8 倍的键入速度提升。

K70 RGB TKL 为 87 键紧凑型布局，配合坚固耐用的标志性拉丝铝面板，配备可实现键线分离的 USB-C 线材；板载的 8MB 存储空间，能存储多达 50 套配置文件；有 Cherry 原厂 MX 红轴与银轴可选，搭载经久耐用且舒适的 PBT 双色注塑键帽。

全新的 SABRE RGB PRO 游戏鼠标，是美商海盗船团队与 Team Secret、 Vitality、Envy 等联合开发，并将最先进的性能融入最纯粹的外观中的结晶。SABRE PRO 系列鼠标采用了轻量化的设计，SABRE RGB PRO 仅有 74g 的重量，采用右手人体学设计，搭配低阻伞绳线材，能带来灵活的操控。作为首款搭载美商海盗船 AXON 超处理技术的鼠标，SABRE RGB PRO 能通过 8000Hz 的超高轮询率，将点击与移动的传输速率提升高达至少 8 倍，配合 QUICKSTRIKE 处理的预压按键，能确保其搭载的欧姆龙微动开关的每一次指令都能以最快的速度传输。