比亚迪：全球首条跨海云轨正式下线

IT之家4月9日消息 比亚迪轨道交通宣布，巴伊亚云轨车辆在深圳下线。此次下线的巴伊亚云轨是全球首条跨海云轨线车辆，比亚迪也成为中国首家在轨道交通装备领域出海的民营企业。

IT之家获悉，巴伊亚云轨车辆是全球首列下线的海外版云轨车辆，是比亚迪为巴西当地特别定制，符合当地规范、契合当地需求。车辆采用流线型设计，兼具设计美感与降低风阻；大规格车门，配合无障碍进出设计，无论行走、坐轮椅、推婴儿车都可以舒适出行；车厢连接处无阻隔，通透性好，侧面配备大车窗，景观性好；使用空气弹簧悬架系统确保了车辆行驶静谧、平稳。

另外，车辆搭载了领先的全自动无人驾驶系统及智能乘客服务系统，实现列车高度自动化，可以按照最优模式提供更精准的运营控制、可靠性更高、安全性更好，提升运营效率、保障准点率；同时车载 PIS、CCTV、紧急对讲等系统实时服务乘客、确保安全便捷的乘车体验。车辆后期也可以根据实际运力需求进行灵活编组。

巴伊亚云轨线路全长 23.3km，共设 25 站，建成后将与巴伊亚现有地铁衔接，形成各种城轨制式互补、多种运量结合的公共交通网络。

官方介绍，云轨是比亚迪为解决城市交通拥堵问题，组建 1000 多人研发团队、历时 5 年、累计投入 50 亿元成功打造的跨座式单轨交通系统。造价低、工期短，最小转弯半径仅 45 米，最大爬坡能力达 10%，地形适应能力极强，综合优势非常突出，可广泛用于大中城市的骨干线和超大型城市的加密线、商务区、游览区等线路。

▲巴伊亚云轨将跨海修建

2020 年 4 月 27 日，比亚迪和巴西圣保罗地铁公司正式签署圣保罗市轨道交通 17 号线项目合同。截至目前，来自美洲、亚太、欧洲、非洲的 20 多个国家地区及城市正在与比亚迪积极洽谈轨道交通项目，部分国家项目已经在建设中。