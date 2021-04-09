2021 年 1 月全球最畅销智能手机排行榜：iPhone 12 第一，iPhone 11 第四，Redmi 9A 第五，iPhone 12 mini 第八

IT之家4月9日消息 外媒 MacRumors 报道，根据 Counterpoint Research 编制的市场数据，苹果自 2016 年 iPhone SE 发布以来最小的 iPhone，即 iPhone 12 mini，在 2021 年 1 月的全球最畅销智能手机排行榜前五名中，难以获得一席之地。

IT之家获悉，根据市场数据，iPhone 12 mini 在今年 1 月全球最畅销的智能手机中仅排在第八位。不过，iPhone 12、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro 以及去年的 iPhone 11 在榜单上享有统治地位。

Redmi 9A 排名第五，Redmi 9 排名第六，三星 Galaxy A21s 排名第七，三星 Galaxy A31 排名第九，iPhone SE 2020 排名第十。

据广泛报道，5.4 英寸 iPhone 12 mini 的销量 “令人失望”，据说苹果甚至因需求 “远低于”预期而减产。这款较小的手机包括了与较大的 6.1 英寸 iPhone 12 相同的功能，包括相同的相机系统、A14 芯片和整体设计。然而，iPhone 12 mini 拥有明显较小的电池容量，还有一个不太沉浸的显示屏。

IT之家获悉，据爆料，苹果仍然计划在 2021 年的 iPhone 13 系列阵容中保留 5.4 英寸 mini。较新的手机，与该系列的其他产品一起，可能会受益于电池续航的改善，这要归功于 A15 的能效提升。