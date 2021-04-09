消息称苹果将大幅增加 iPhone 13/12 系列毫米波 5G 手机出货量

IT之家4月9日消息 外媒 MacRumors 报道，据 DigiTimes 报告，得益于需求的增加和全球对新技术支持的改善，苹果预计将在 2021 年大幅增加支持 mmWave 毫米波 5G 的 iPhone 机型出货量。

苹果目前只在美国提供支持 mmWave 的 iPhone 12 机型，在该技术更广泛地普及之前，苹果可能会暂缓向更多国家和地区提供该选项。据 DigiTimes 报道，这种更广泛的供应将在今年扩充，因此，苹果将增加 mmWave iPhone 的出货量。

消息人士称，由于全球经济正处于稳定复苏的轨道上，苹果预计将提高 2021 年 5G mmWave 智能手机的出货量目标，而今年其对支持 mmWave iPhone 13 系列的 AiP 模块需求将显著增长。

2020 年，由于美国和欧洲相应基础设施的建设受到疫情严重拖累，苹果下调了 5G mmWave iPhone 出货量预测。

iPhone 12 是第一款采用 5G 连接的 iPhone 手机。5G 连接包括两种类型的网络，一种是 mmWave，它被认为是下一个被广泛采用的标准，可以提供超快的速度；另一种是 Sub-6GHz 连接，这是目前全球的通用选择。mmWave 网络通过更高的无线电频段工作，频率可以从 24Ghz 到高达 40Ghz。

IT之家获悉，由于频率提高，mmWave 的范围极其有限，与 Sub-6GHz 相比，需要更先进、更昂贵的基础设施。世界各地的城市和国家在采用 mmWave 技术方面还处于非常早期的阶段。即使是在有 mmWave 技术的城市，实际世界的 5G 速度也会有很大的差异，这取决于你离 mmWave 基站塔的距离和你使用的设备。

2019 年年中在芝加哥用三星 Galaxy S10 5G 智能手机测试 Verizon mmWave 网络时，测试速度显示达到了近 2GBs。不过，外媒表示，速度还是会因用户的位置和其他因素而大相径庭。