TCL 华星 6.53 英寸 110% NTSC 手机屏亮相：搭载自研超高色域 LCD 显示技术

IT之家 4 月 10 日消息 昨日，第九届中国电子信息博览会（CITE2021）在深圳会展中心举行。本次展会上，TCL 华星展示了搭载自主研发的 NTSC 110% 超高色域 LCD 显示技术的 6.53" 110% NTSC 手机屏。

▲TCL 华星 6.53" 110% NTSC 手机屏

目前，LCD 手机显示屏常见的色域有 sRGB (NTSC 70.8%)、NTSC 85% 和 DCI-P3 (NTSC 96%)，而 OLED 手机显示屏色域多在 NTSC 100%-110% 之间。

TCL 华星表示，其研发的 NTSC 110% 超高色域 LCD 显示技术能有效提升产品色域，实现更加纯净、鲜艳的色彩表现。

IT之家了解到，今年 3 月，TCL 华星宣布推出自主研发的 NTSC 110% 超高色域 LCD 显示技术。

据介绍，经过研发人员不断的探索，明确需基于现有背光通过改变 LED 荧光粉物质结构，使背光频谱中的绿波段波峰往短波长移动至特定波长位置；同时调整彩膜光阻成分中的颜料比例，使颜色浓度提升 (有利于光阻膜厚降低，提升可制造性)，绿色光阻透过频谱波峰与背光绿波段波峰匹配；再通过优化面板设计，调整白画面色度。最后，经过反复实验验证，最终成功开发出 NTSC110% 的超高色域面板。