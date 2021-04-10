特斯拉在加拿大上架超短续航 Model 3，仅 151 公里

4 月 10 日消息，特斯拉在其加拿大官网上架了一款超短续航的 Model 3 车型。这款车只有 151 公里续航，且没有司机辅助驾驶（Autopilot）等功能。

据悉，超短续航版 Model 3 是特斯拉专为满足加拿大补贴政策而设计的，旨在让买家获得在当地购买电动汽车的激励措施。此前，这个版本的 Model 3 处于隐藏状态。

2019 年，加拿大政府推出了高达 5000 美元的补贴，鼓励人们购买价格低于 4.5 万美元的电动汽车。不过，加拿大取消了特斯拉汽车享受补贴的资格，因为其基本款 Model 3 的起价超过 4.5 万美元。

为了让 Model 3 获得补贴资格，特斯拉在加拿大以 44999 美元的价格推出了新版 Model 3，但它也用软件将电池续航里程锁定在 151 公里之内，并取消了 Autopilot 等功能。

最重要的是，特斯拉甚至没有在自家网站上列出这款车型，只提供了一个“菜单外”选项。这意味着，如果顾客想要了解超短续航版 Model 3，只能通过线下向工作人员咨询。

不过，从目前的登记统计数据来看，这款车型的吸引力似乎不大，购买的人寥寥无几。151 公里的续航里程非常短，根本无法与 Model 3 标准续航升级版相比，后者的续航里程超过 400 公里，并配有单独售价要 4000 美元的 Autopilot。

特斯拉将超短续航版 Model 3 归类在“标准续航”中，顾客需要点击下面的方框，将续航里程限定在 151 公里以内。

目前尚不清楚特斯拉为何决定将这款 Model 3 添加到其加拿大网站上，而不是继续隐藏起来，但可能是当地政府迫使其做出这一改变。